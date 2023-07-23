FSMVÜ’de tarihle iç içe eğitim

2010 yılında İstanbul'da kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde (FSMVÜ) öğrenciler, alanında bilimsel yayınlar ve üretimler yapan, yurt içi ve dışında özgün projelerle bilim ve toplum için üreten akademik kadro ile omuz omuza çalışma imkânına sahip. Kurulduğu günden beri tüm öğrencilerini çeşitli burslar ve indirimlerle ödüllendiren ve mevcut öğrencilerinin yüzde 97'sinin burslu olduğu Üniversite, geniş burs olanaklarıyla da dikkat çekiyor. YKS derece bursu, akademik başarı bursu ve bu yıl uygulanmaya başlanan engelli öğrenci bursu yanında, öğrencilerine yirmiye yakın burs imkânı sunuyor.Değişim programları ve yurt dışı dil eğitimi fırsatlarıyla da başarıyı ödüllendirerek, öğrencilerinin çok dilli-kültürlü ortamlarda yetişmelerine, dünyayı keşfetmelerine destek olan Üniversite, 66 ülkeden binin üzerinde uluslararası öğrencisi ve 46 ülkede gerçekleştirdiği 126 anlaşma sayesinde de öğrencilerine dünyanın kapılarını açıyor.Şehrin merkezinde konumlanmış yerleşkeleriyle tarih ve şehir kültürünü buluşturan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne ulaşım da çok kolay. Çoğu tarihi özellik taşıyan ve geçmişte de eğitim kurumu olan mekânların yeniden ihya edilmesi ve Üniversite bünyesinde asli misyonlarına kavuşturulması, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ni ayrıcalıklı kıldığı gibi bu mekânlarda öğrenim görmek, öğrenciler için de büyük bir ayrıcalık.