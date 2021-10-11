Gayret eş anlamlısı nedir? Gayret kelimesinin eş anlamlısı

Arapçada "gyr" kökünden gelen "gayra" bir şey uğruna büyük hırs gösterme, kıskançlık ve fanatizm anlamlarına gelmektedir. Sözcük Arapçadan dilimize geçmiştir.

GAYRET KELİMESİNİN ANLAMI

Gayret kelimesi TDK'ya göre şu anlamları ihtiva etmektedir:

Çalışma, çaba, çalışma isteği

Koruma, esirgeme, kayırma duygusu

Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu

GAYRET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gayret kelimesinin birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Bunlar; çaba, ceht, efor ve çalışma sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılarak aynı ley ifade edilmektedir.

GAYRET KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

Kader gayrete aşıktır.

Çok efor sarf ettin, kazanacağına inanıyorum.

Ceht sahibi birisi olursan önünde hiçbir engel olmaz.

Çalışma sonuncunda muhakkak başarı elde edilir.