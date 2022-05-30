Gazavatname Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Gazavatnameler Ve Yazarları

Gazavatnameler tarihe ışık tutmak açısından son derece faydalı eserlerdir. Türk edebiyatında ve Anadolu sahasında yazılan gazavatnameler ve yazarları konusu genel kültür seviyesini arttırabilmek adına da son derece önemlidir. Peki ya gazavatname nedir? İşte günümüze ulaştığı için çok şanslı olduğumuz Türk edebiyatında ve Anadolu sahasında yazılan gazavatnameler ve yazarları…

Gazavatname Nedir?

Gazavatname, edebiyatımız içerisinde Türk ya da İslam ordularının akınları, savaşları, zafer ve kahramanlıkları gibi olayları konu alan eserlerdir. Gazavatnameler en çok tarihçiler tarafından ihtiyaç duyulan materyallerdir çünkü doğrudan tarih ile ilgili bilgi vermektedirler. Tarihçiler çalışmalarında gazavatnamelerden sıkça yararlanırlar.

Gazavatname Özellikleri

Yalnızca savaşı ve destansı mücadeleleri konu alırlar.

Edebiyatçılar için önemli kaynaklar olduğu kadar, verdiği bilgiler dolayısıyla tarihçiler için de çok önemli birer kaynaktırlar.

Tarihsel bazı araştırmalarda delil ya da belge niteliği taşırlar.

Düz yazı ya da şiir şeklinde kaleme alınmışlardır.

Türk edebiyatının içinde önemli bir yeri vardır.

Ortaya çıktıkları dönemde çok popüler hale gelmişlerdir.

Gazavatnamelerin topluma yön gösterme, gelecek nesilleri geçmiş hakkında bilgilendirmek gibi birtakım temel amaçları vardır.

Gazavatname Ne Demek?

Bilhassa Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan devletlere karşı yapmış olduğu savaşlara gazavatname denir. Kelime anlamı olarak gazavat kelimesinin tekil hali "gaza" yani "cenk etmek" anlamını taşır. Bunların yazılmış oldukları eserlere de "name" adı verilir. Yani "gazavatname" savaşı anlatan eserler olduğunu ismiyle de anlatır.

İlk Gazavatname Örneği

Türk edebiyatı içerisinde ilk gazavatname örnekleri on dördüncü yüzyıl civarında yazılmaya başlanmıştır. On altıncı yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı Devleti'nin zaferlerinin büyümesi ile birlikte bu tür eserlerin yazımı da çoğalmıştır.

İlk gazavatnameler din büyükleri için Hz. Ali, Hz. Ömer ve Hz. Hamza adına yazılmış olan gazavatnamelerdir. İlk dönem Osmanlı ve Germiyan topraklarında ise Ahmedi, Zaifi ve Sabit gibi şairler ilk gazavatname örneklerini vermişlerdir. Yazılan son gazavanameler 1853 Kırım seferi ve 1897 Yunan harbi için yazılmışlardır.