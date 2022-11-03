Düzenledikleri "Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor" etkinliği ile öğrencilerinin eğitim gördükleri alanlarda edindikleri teorik bilgiyi sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek somutlaştırmalarını amaçladıklarını söyleyen YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, "En önemli önceliklerimizden biri, öğrencilerimizi profesyonel hayata hazır bir şekilde mezun etmek. Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve teknolojik olanaklarla öğrencilerimize kendi alanlarında geniş bir uygulama alanı açarken, meslek profesyonelleri ile bir araya getirerek vizyonlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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