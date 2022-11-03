Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinliği
Giriş Tarihi: 3.11.2022 15:08 Son Güncelleme: 3.11.2022 15:28

“Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinliği

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinliği

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencilerini sektörlerle tanıştırmak, kurum yönetim yapılarını yerinde inceleyip kurumsal işleyişi yakından gözlemlemelerini sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Kanipek ve öğretim elemanları eşlik etti.

Düzenledikleri "Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor" etkinliği ile öğrencilerinin eğitim gördükleri alanlarda edindikleri teorik bilgiyi sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek somutlaştırmalarını amaçladıklarını söyleyen YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, "En önemli önceliklerimizden biri, öğrencilerimizi profesyonel hayata hazır bir şekilde mezun etmek. Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve teknolojik olanaklarla öğrencilerimize kendi alanlarında geniş bir uygulama alanı açarken, meslek profesyonelleri ile bir araya getirerek vizyonlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
“Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA