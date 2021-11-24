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Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:29 Son Güncelleme: 24.11.2021 16:32

Gençlik istihdamını masaya yatırdılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gençlik istihdamını masaya yatırdılar

Genç İstihdamda sorunları tespit ederek çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu İstanbul’da düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Youth@Work ortaklığında 18 ülkenin katılımı ile düzenlenen uluslararası sempozyumda Kuzey Kıbrıs'ı Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun temsil etti. 18 ülkeden 90 temsilci uluslararası gençlik istihdamını masaya yatırdı.

Dört gün süren etkinlikte paneller, workshoplar, üniversite ziyaretleri ve tecrübe paylaşımların yapıldı. Politika yapıcıları, eğitim temsilcileri, kurumsal profesyoneller, genç çalışanlar, sosyal girişimciler ve pek çok uzmanı bir araya getirerek genç istihdamıyla ilgili çok çeşitli alanlarda iş birliği yaratmayı amaçlayan uluslararası etkinlik kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve NERITA Kıdemli Teknoloji Transfer Uzmanı Şefik Emre Coşkun "21'inci Yüzyıl Yetkinlikleri ve Genç İşsizliği" isimli bir workshop düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi bünyesinde yapılan dersler ve etkinlikleri konu alan workshopta elde edilen sonuçlar ve bu alandaki yansımalar aktardı.

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Gençlik istihdamını masaya yatırdılar
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