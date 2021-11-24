Gençlik istihdamını masaya yatırdılar

Dört gün süren etkinlikte paneller, workshoplar, üniversite ziyaretleri ve tecrübe paylaşımların yapıldı. Politika yapıcıları, eğitim temsilcileri, kurumsal profesyoneller, genç çalışanlar, sosyal girişimciler ve pek çok uzmanı bir araya getirerek genç istihdamıyla ilgili çok çeşitli alanlarda iş birliği yaratmayı amaçlayan uluslararası etkinlik kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve NERITA Kıdemli Teknoloji Transfer Uzmanı Şefik Emre Coşkun "21'inci Yüzyıl Yetkinlikleri ve Genç İşsizliği" isimli bir workshop düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi bünyesinde yapılan dersler ve etkinlikleri konu alan workshopta elde edilen sonuçlar ve bu alandaki yansımalar aktardı.