Gözyaşı Nasıl Yazılır? TDK Göz Yaşı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Gözyaşı nasıl yazılır akabinde doğru yazılışı nasıl olduğuna yönlendirecektir. Okuyucunun dikkatini çekecek yapıda olan gözyaşı kavramı üzüntülü ya da mutlu alanlarda bahsedeceğimiz bir olaydır. Tam olarak TDK sayesinde yeterli bilgiler edinebiliriz. Bir şeylere ulaşmak için muhakkak bir adres olur. Bu tür konuların adresi de bahsedilen bu kurumdur. TDK göz yaşı doğru yazılışı hayatımızda bir artı kazandıracaktır. Çünkü ayrı mı ya da birleşik mi olduğunu öğreniriz.

Gözyaşı Nasıl Yazılır?

Gözyaşı kavramını hem mutlu olduğumuzda hem üzüntülü olduğumuzda söyleriz. İnsanlar üzüldüğünde ağlama eğilimini gösterebilir. Farklı bir durum olarak insanlar mutlu olduğunda da ağlayabilir. İki durumda da gözyaşı kavramı dikkat çeker. Ortak eylem olan ağlamak gözlerden çıkan su ile gerçekleşir. Gözlerden çıkan su ise gözyaşıdır. Birçok hikâyede, öyküde, şiirde ya da romanda gözyaşı kavramını görürüz. Çünkü duygusal bir anlamı, ifadeyi de sağlar. Anlamları bir kenara bıraktığımızda işin teknik kısmı kalır. O da gözyaşının nasıl yazıldığı konusudur. Gözyaşı birleşik yazılır.

TDK'ya Göre Gözyaşı Nasıl Yazılır?

Birçok kavramın anlamına TDK sayesinde ulaşırız. Ülkemiz niçin önemli bir yere sahip olan bu kurumda neredeyse tüm kelimeleri bulmak mümkündür. Dolayısıyla belirli bir konumda sözlük işlemi de görmektedir. TDK açılımını merak edenler için belirtmek gerekir. TDK Türk Dil Kurumudur. Bu kurumda gözyaşının nasıl yazıldığına dair bilgilere ulaşabiliriz. Ayrıca ulaşılan bilgiler doğru ve güvenilirdir. TDK'ya göre gözyaşı birleşik yazılır.

Gözyaşı Ayrı Mı Yazılır?

Gözyaşının nasıl yazıldığına dair doğru bilginin adresi Türk Dil Kurumudur. Akabinde yararlanabilecek kaynaklar vardır. Örneğin 2023 müfredatına göre hazırlanmış bir kitapta geçen gözyaşı kavramının yazılışı da doğru olacaktır. Tabii bu çıkarım yapılması gereken bir durumdur. Yani doğrudan bir bilgi sunmaz. Gözyaşı kavramının ayrı mı birleşik mi yazıldığını açıklamak doğruyu bulmamızı sağlayacaktır. İlk olarak gözyaşı kesinlikle ayrı yazılmaz. Eğer gözyaşı ayrı yazılırsa yanlış demektir. Gözyaşı kelimesi birleşik yazılır. Doğru olan birleşik yazılmasıdır.