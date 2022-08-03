Güneydoğu’nun bilim

2007 yılında kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi günümüzde yaklaşık 11 bin öğrencisiyle ciddi bir yükseköğrenim kurumu haline geldi. 3 kampüste eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitede, önlisans, lisans ve yükseklisans programlarında görev yapan akademik personel sayısı ise 500'e dayandı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi sosyal, kültürel ve sportif imkânları, kütüphane ve kongre merkezi, kapsamlı kütüphaneleri, yeşil kampüs alanı, barınma ve ulaşım kolaylığı ile gözde ve gelişmekte olan bir eğitim kurumu. Aday öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ''Üniversitemizde Erasmus+, Farabi ve Mevlana Öğrenci Değişim Programlarıyla öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışından farklı kültürlerde eğitim görme fırsatı tanınmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda yabancı öğrencimiz de sunduğumuz nitelikli eğitimden yararlanmaya devam etmektedir'' dedi.Üniversite bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden oluşan 8 fakülte, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu, Lisansüstü eğitimin verildiği 1enstitü, ayrıca 14 uygulama ve araştırma merkez yer alıyor.