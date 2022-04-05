Güvenlik Sertifikası Nedir? İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İş güvenliği, son dönemde son derece yaygınlaşmakla birlikte birçok alanda istihdam imkanı sağlayan iş kollarından biri haline gelmiştir. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişi için pek çok şart aranmaktadır. Bu sektörde çalışan ve güvenlik sertifikasına sahip olan isteyen kişi bu konuda araştırmalar yapmaktadır.

Güvenlik Sertifikası Nedir?

İş güvenliği eğitimi sonunda ÖSYM sınavına giriş yaparak iş güvenliği sertifikası almak mümkündür. Sınav sonrasında başarılı olan adaylar iş güvenliği sertifikası alma hakkı kazanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise, eğitim kurumu araştırma sürecinde Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkili olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Son zamanlarda çok fazla istihdam sağlama imkanı sağlayan iş güvenliği uzmanı sektöründe yetersiz eğitim veren kurumların ortaya çıkması, süreç için daha dikkatli olmasını gerektir.

İş güvenliği sertifikası 3 farklı sınıftan oluşmaktadır. Çok tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde A sınıfı, tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde B Sınıfı, az tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde ise C sınıfı sertifika alınabilir.

Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Güvenlik sertifikası almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İlk olarak ilgili bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Mühendislik, Mimarlık, İş sağlığı ve güvenliği, kimya, biyoloji, teknik personellik bölümleri bölümlerinden mezun olan adaylar sınava girmeye hak kazanır.

ÇSGB tarafından yetkilendirilen bir eğitim kurumundan iş güvenliği eğitimi aldıktan sonra sınava girme şartı bulunmaktadır. Kurum ve kuruluşlar 220 saatlik eğitim verir. Eğitim sonrasında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava giriş yaparak en az 70 puan alma şartı aranmaktadır. Bu şartların tamamlanması halinde iş güvenliği sertifikası alma hakkı elde edilmiş olur.

İş güvenliği, işyerinde çalışan bir işçinin, iş yeri sınırlarında başına gelecek olay sonrasında yaşayacağı sağlık sorunun en düşük düzeye indirme çalışması olarak tanımlanabilir. Çalışma ortamında yapılan tehlike analizi sayesinde iş güvenliği sağlanabilir.