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Giriş Tarihi: 31.3.2024 15:00 Son Güncelleme: 31.3.2024 15:14

“Güzel Sanatlar Mart Sergisi” Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  21 ödüllü akademisyen sanatçısı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Güzel Sanatlar Mart Sergisi” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. 20 Nisan’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri bir araya getiriyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Güzel Sanatlar Mart Sergisi” Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açıldı

KKTC'nin maruz kaldığı izolasyonlar ve ambargolara rağmen, Yakın Doğu Üniversitesi'nde sanatın ve bilimin güçlü bir şekilde dünyaya ulaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sanat, yaşam, kültür, çağdaşlık ve evrensellik duygusunun bir yansımasıdır. Yakın Doğu Üniversitesi'nde dünyanın dört bir yanından birçok sanatçının çalışma yaptığını görmek memnuniyet verici. Bugünün eserlerini ortaya çıkaran ve bugün bizlerle buluşturarak evrenselliğin bir parçası olduğumuzu gösteren tüm sanatçılara teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatın ve bilimin, toplumsal ilerleme için önemli rol oynadığını belirten YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Bilim, yeni keşifler ve teknolojik ilerlemeler aracılığıyla insanlığın yaşam kalitesini arttırırken; sanat ise duygusal zenginlik, estetik tatmin ve kültürel anlayışın gelişimine katkıda bulunuyor. Üniversiteler, bilimsel araştırmaları destekleyerek teknolojik ve bilimsel ilerlemeyi teşvik ederken, aynı zamanda sanatı ve kültürü koruyarak ve yeniden üreterek toplumun estetik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılıyor" diye konuştu.

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“Güzel Sanatlar Mart Sergisi” Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açıldı
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