H. G. Wells Kitapları - H. G. Wells Hayatı, Bütün Eserleri ve Okuma Sırası

25 yaşında edebiyata atılan H.G. Wells, yaşamı boyunca 114'ten fazla kitap yazarak kendini unutulmaz kılmıştır. Aşk, din, eğitim gibi çeşitli konularda sayısız eser yazan Wells, ayrıca ders kitapları da yazmıştır. H.G. Well hayatı, bütün eserleri ve okuma sırası ile okunan kitapları ile herkesin ilgisini çeken bir yazar olmuştur. H.G. Wells kitapları hakkında detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

H.G. Wells Hayatı

21 Eylül 1866 yılında Bromley Birleşik Krallık'ta dünyaya gelen Herbert George Wells, bilime büyük ilgi duyuyordu. 14 yaşında okulu bırakarak çıraklığa başladı ve kendi olanaklarını kendisi yarattı. Burs kazanarak okulunu tamamlayıp, fen öğretmeni oldu. Aynı zamanda da gazetecilik yapmaya başladı. Çağın bilimsel gelişmelerinin getireceği teknolojik sakıncaları bilen Wells, sosyalist dünya görüşünü benimseyerek Fabian adı verilen derneğe katıldı.

25 yaşında edebiyata atılan H.G. Wells, ilk romanını olan Zaman Makinesi adlı eserini 30 yaşında yayınladı. Kitaplarında her konuya değinmeye çalışan Wells, 100'den fazla eser verdi. Her zaman toplumun adaletli gelişeceğine dair hayaller kurdu ve bununla ilgili eserler de yazdı.

Yaşamının son yıllarında bezgin bir ruh haline bürünen Wells, Avrupa Yazarlar Birliği Başkanlığı'na getirildi. Bilim kurgu alanında yazmış olduğu kitapların pek çoğu beyaz perdeye uyarlandı. Yılda ortalama 3 kitap yazan H.G. Wells, 1946 yılında 79 yaşındayken hayata veda etmiştir.

H.G. Wells Kitapları Nelerdir?

H.G. Wells, günümüze kadar sayısız kitap yazmıştır. Wells'e ait kitaplardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Zaman Makinesi

Görünmez Adam

Dünyalar Savaşı

Doktor Moreau'nun Adası

Körler Ülkesi

Ay'da İlk İnsanlar

Duvardaki Kapı

Geçmiş Günlerin Hikayesi

Çağdaş Bir Ütopya

Tüm Savaşları Bitirecek Savaş

H.G. Wells Kitapları Okuma Sırası Nasıldır?

H.G. Wells kitapları genel olarak birbirinden bağımsız olduğu için istenilen kitaptan başlanılabilir. Bunun için konuları inceleyerek kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.