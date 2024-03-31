Hacettepe Üniversitesi “Dijital Sergi Uygulamalarını” hayata geçirdi

Ankara Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin düzenlenen programda yer aldı.

Açılış konuşmasında eğitim politikalarındaki teknolojik gelişmelerin ve inovatif uygulamaların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, geleceğin eğitimcilerine hitaben "Öğretmenlik bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır, rolünüz bilgi aktarmanın çok ötesindedir." ifadelerini kullandı.

Erçetin, "Öğretmenlik, öğrencilere bilgi aktarmakta birlikte sahip olduğumuz kültürümüz ile birlikte yerli ve milli değerlerimizi içselleştirmelerini sağlama ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak demektir. Sıcacık bir selamlaşmayla sevinçleri ve heyecanları yansıtmayı ve paylaşmayı, güçlü bir irade ile kaygıları ve korkuları azaltmayı başaracağınıza inancım tam" ifadelerini kullanarak teşekkürlerini iletti.

Ankara Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın "Toplumun İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklı konuşmasında toplumun kültürel ve milli değerlerinin huzurun timsali olduğunu iletti. Programda eğitimcilere deneyim aktarımı sağlamak amacıyla ünlü yazar Şermin Yaşar "Olduğu Yeri Çoğaltmak" başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi. Programın kapanışında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkilileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığında yürütülen formasyon programına dair deneyim aktarımı yer aldı.