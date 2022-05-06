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Giriş Tarihi: 6.5.2022 10:07 Son Güncelleme: 6.5.2022 10:07

Hak Etmek Nasıl Yazılır? TDK Haketmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hak Etmek Nasıl Yazılır? TDK Haketmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Hak etmek nasıl yazılır? Bu soru da, Türkçe dili içerisindeki; ‘ayrı mı yoksa birleşik mi yazılmalı’ düşüncesi vatandaşlara göre, kafa karıştıran kelimelerin merak edilen cevaplarının sorularından birisidir. Hak etmek – haketmek kelimesi de, ayrı mı, birleşik mi yazılması gerektiği konusunda, vatandaşlar arasında sıklıkla karıştırılan ve sıklıkla yanlış yazılan bir kelime olarak varlığını sürdürmektedir. Dilimizde, vatandaşlara göre, ayrı ya da birleşik yazılması bilinmeyen kelimeler varlığını sürdürmektedir. Bu durum ise Türk Dili’nin özgünlüğüne ve berraklığına sürekli zarar vermektedir. Bu yanlışlardan geri durmak için, vatandaşların yapması gereken başlıca faaliyet, TDK’nın güncel yazım kılavuzunda bulunan tüm kelimelerin doğru yazılışları ile anlamlarına doğru şekilde hakim olmak olacaktır. Peki ya, hak etmek nasıl yazılır? TDK haketmek ayrı mı yazılır, birleşik mi? Detayaları sizler için derledik. İşte haberimiz...

Vatandaşlar tarafından özellikle günlük sosyal yaşamda sıklıkla yanlış yazılan kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını, TDK, çok temiz bir şekilde, resmi internet sitesinde açıklamıştır. Vatandaşlar tarafından kafa karışıklığına sebep olan bu kelimelerin yanlış yazılmaması için bu durumdan faydalanmak çok mantıklı bir hamle olacaktır. TDK, Türk Dili için bir kalkan görevi görmektedir. Yanlış yazımlardan kurtulmak için Türk Dil Kurumu'nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmak gerekmektedir.

Hak Etmek Nasıl Yazılır?

Türk Dili'nin önünde bir kalkan görevi üstlenmiş olan TDK'ya göre hak etmek – haketmek kelimesinin doğru yazılışı; ''hak etmek'' olarak belirlenmiştir. Kelimesinin anlamı ise; 'bir emek karşılığı hakkı olanı elde etmek; ya da hak kazanmak; layık olduğu kötü karşılığı almak; ya da; bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek'' olan hak etmek kelimesi kesinlikle ayrı yazılması gereken bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Atasözleri, deyimler ve de birleşik fiiller kategorisinde bulunan hak etmek kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları ise şöyledir;

  • DOĞRU: Ben bu cezayı çoktan hak ettim!
  • YANLIŞ: Sen sınıfın en başarılı öğrencisisin, bu karneyi çoktan hakettin.
  • DOĞRU: Seneler boyunca hak ettiğim değeri görmedim.
  • YANLIŞ: Herkes hakettiğini bulur, sakın ağlama.

Hak Etmek Nasıl Yazılır TDK?

Türkçe için hiç durmadan çalışan TDK'ya göre ''hak etmek'' yazılışı doğru olan yazılıştır. Birleşik yazıldığı takdirde dilimiz içerisinde yazım hatasına sebep olacaktır. Hak etmek kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları ise şöyledir;

  • DOĞRU: Hak etmek
  • YANLIŞ: Haketmek

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