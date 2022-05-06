Hak Etmek Nasıl Yazılır? TDK Haketmek Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Vatandaşlar tarafından özellikle günlük sosyal yaşamda sıklıkla yanlış yazılan kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını, TDK, çok temiz bir şekilde, resmi internet sitesinde açıklamıştır. Vatandaşlar tarafından kafa karışıklığına sebep olan bu kelimelerin yanlış yazılmaması için bu durumdan faydalanmak çok mantıklı bir hamle olacaktır. TDK, Türk Dili için bir kalkan görevi görmektedir. Yanlış yazımlardan kurtulmak için Türk Dil Kurumu'nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmak gerekmektedir.

Hak Etmek Nasıl Yazılır?

Türk Dili'nin önünde bir kalkan görevi üstlenmiş olan TDK'ya göre hak etmek – haketmek kelimesinin doğru yazılışı; ''hak etmek'' olarak belirlenmiştir. Kelimesinin anlamı ise; 'bir emek karşılığı hakkı olanı elde etmek; ya da hak kazanmak; layık olduğu kötü karşılığı almak; ya da; bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek'' olan hak etmek kelimesi kesinlikle ayrı yazılması gereken bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Atasözleri, deyimler ve de birleşik fiiller kategorisinde bulunan hak etmek kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları ise şöyledir;

DOĞRU: Ben bu cezayı çoktan hak ettim!

Ben bu cezayı çoktan hak ettim! YANLIŞ: Sen sınıfın en başarılı öğrencisisin, bu karneyi çoktan hakettin.

Sen sınıfın en başarılı öğrencisisin, bu karneyi çoktan hakettin. DOĞRU: Seneler boyunca hak ettiğim değeri görmedim.

Seneler boyunca hak ettiğim değeri görmedim. YANLIŞ: Herkes hakettiğini bulur, sakın ağlama.

Hak Etmek Nasıl Yazılır TDK?

Türkçe için hiç durmadan çalışan TDK'ya göre ''hak etmek'' yazılışı doğru olan yazılıştır. Birleşik yazıldığı takdirde dilimiz içerisinde yazım hatasına sebep olacaktır. Hak etmek kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları ise şöyledir;