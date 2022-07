Hangi sıralamayla hangi bölüme girilir? Tıpta şans yükseldi hukukta temkinli olun

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversiteler için resmi tercih dönemi bugün başlıyor. Adaylar 5 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecekler. Başta matematik testleri olmak üzere YKS'deki soruların geçtiğimiz yıllara göre oldukça kolay olması net ortalamalarını yükseltti. Matematik testi ortalaması geçen yıl 5,297 iken bu yıl 7,248'e yükseldi. Buna ek olarak baraj koşulunun da kaldırılmasıyla YKS'ye 3 milyondan fazla rekor katılımın olması sınavın dengesini bu yıl değiştirdi. Adaylar bu yıl yüksek puanlar almalarına karşılık geçen yıla göre oldukça gerileyen başarı sıralamalarıyla karşılaştılar. Sayısal (SAY) puan türünde 299,299 puan alan aday 2021'de 90 bin 221'inci olmuşken, 2022'de 297,308 puan alan aday 178 bin 379'uncu olabildi. Bu fark eşit ağırlık (EA) ve sözel (SÖZ) puan türlerinde daha da fazla oldu. EA puan türünde 316,128 puan alan aday geçen yıl 25 bin 911'inci olurken bu yıl 315,571 puan alan aday 126 bin 911'inci sıraya geriledi. Şimdi adayların en çok merak ettiği konu elde ettikleri başarı sıralamalarıyla hedefledikleri bölümlere yerleşip yeleşemeyecekleri. Peki en çok tercih edilen programlarda bu yıl hangi başarı sırası aralığındaki öğrenciler yerleşebilecek? Sıralama barajı koşulu olan bölümlerde durum ne olacak? SABAH, Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile adaylar için çok önemli bir referans olacak çalışma hazırladı. Hangi bölüme hangi son sıradaki aday girebilecek? Geçen yıl kaç boş kontenjan kalmıştı? Bu yılki öngörüler neler? İşte en popüler programlar için devlet üniversitelerinde gereken sıralar:başarı sıralaması koşulu olan tıp fakültelerinin kontenjanları 651 artırıldı. Geçen yıl yüzde 100 dolan tıp programlarında bu yıl kontenjan artışı yapılması adaylar için önemli bir avantaj. Geçen yıl SAY puan türünde başarı sıralaması 22 bin 835'e kadar olan adaylar bir devlet üniversitesinin tıp fakültesine rahatlıkla yerleşebilirken bu yıl 23 bin bandının bir miktar üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.sırlaması 80 bin olan diş hekimliğinin devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanı 6 bin 203. Geçen yıl en üst sıralaması 11 bin 455. En alt sırası 36 bin 253. Geçen yıl bu programın kontenjanları tamamen dolmuştu. Bu yıl SAY puan türünde adayların 37-38 bin bandına kadar bir devlet üniversitesine yerleşmeleri bekleniyor.başarı sıralaması şartı var. Geçen yıl devlet üniversitelerinde tüm kontenjanlarını dolduran eczacılık programı bu yıl 2 bin 906 öğrenci alacak. Geçen yıl en son 49 bin 552'nci sıradan öğrenci alınmıştı, bu yıl 52 bin bandına ulaşması sürpriz olmayacak.başarı sıralaması koşulu devam ediyor. Kontenjanı bu yıl devlet üniversitesinde 278 artışla 10 bin 714 olarak belirlendi. Geçen yıl EA puan türünde en üst sırası 213, en alt sırası 71 bin 923 olan adaylar hukuk programına yerleşti. Ancak bu yıl sınav nispeten kolay olunca EA puanı hesaplanan adayların ön sırasına geçen yıldan daha çok EA puanlı aday girince en kritik sürprizin yaşanabileceği bölümlerden biri haline geldi. Bu yıl yeniden 2020 yılında olduğu gibi ön sıralara doğru keskin bir hareketliliğin yaşanacağı ve 35-40 bin bandına yeniden döneceği tahmin ediliyorbaraj koşulu var. Kontenjanı 5 bin 291 olarak belirlendi. Geçen doluluk oranı yüzde 85.3'te kalmıştı. Bu nedenle taban başarı sıralaması oluşmadı. Ancak geçen yıl en üst başarı sıralaması 11 bin 455 olmuştu. Bu yıl da taban başarı sırası oluşmayabilir.Kontenjan 454 artırılarak 9 bin 154 olarak belirlendi. Geçen yıl en yüksek 327'nci sıradan öğrenci alan bu programın devlet üniversitelerindeki kontenjanı tam dolmadığı için minimum başarı sırlaması oluşmadı. Ancak bu yıl en çok hareketliliğin Bilgisayar Mühendisliği'nde yaşanması bekleniyor. Tüm kontenjanları dolabilir ve yüksek bir taban sıra sürprizi yaşanabilir.Geçen yıl kontenjanını en az dolduran mühendislik dallarının başındaydı. En yüksek 22 bin 188'inci sıradaki öğrenci bu programa yerleşmişti. Bu yılki kontenjan 56 artırılarak 5 bin 515 olarak belirlendi. Sayısal adaylar sıralama barajını geçmişlerse kolayca yerleşebilecekler.Geçen yıl devlet üniversitelerindeki makine mühendisliği programlarının yüzde 88.2'si doldu. Bu nedenle taban başarı sıralaması oluşmadı. Kontenjan 103 artırılarak 7 bin 184 olarak belirlendi. Geçen yılki en yüksek başarı sıralaması 2 bin 737'ydi. İnşaat Mühendisliği'ne yakın bir tablonun çıkması bekleniyor.en gözde mesleklerinden biri olan yazılım mühendisliğinde ise istisnai bir durum söz konusu. Geçen yıl yüzde 100 doluluk yaşandı. Devlet üniversitelerinde 1559 kontenjan ayrıldı. Başarı sıralaması 249 bin 357'ye kadar olan öğrenciler yerleşebildi. Bu yıl daha ön sırada pozisyon alabilecek mühendisliklerin başında geliyor. Devlet üniversitelerinde 200 binlerde noktalanabilir.Devlet üniversitelerindeki kontenjanı 4 bin 787. Geçen yılki tavan sıralaması 1553, taban sıralaması ise 205 bin 171. Hukuk kadar bir hareketliliğin yaşanması beklenmese de taban sıralarının 180 binin altına ineceğinden endişe ediliyor.Kontenjanı en çok artırılan bölümlerin başında geliyor. Bu yıl devlet üniversitelerinde 760 artış yapılarak 12 bin 909'a çıkarıldı. Geçen yıl en yüksek 70 bin 385, en düşük 200 bin 903'üncü sıradan öğrenci almıştı. Bu yıl da yine benzer sıralarda seyredecek bölümlerin başında geliyor.Geçen yıl kontenjanları dolmadı. Devlet üniversitelerinde bu programların yalnızca yüzde 69.9'u doldu. Tavan sıralaması 519'du. Bu yılki kontenjan ise 62 artırılarak 9 bin 253 oldu. Bu yıl devlet üniversitelerinde tüm kontenjanların dolması bekleniyor. Sıralama olarak tam yerini tespit etmenin güç olduğu belirtiliyor.Dil puanıyla girilen en gözde bölümlerin başında geliyor. Geçen yıl kontenjanların tamamı doldu. Bu puan türünde başarı sıralaması 59 bin 657'ye kadar olan adaylar yerleşebilir. Bu yılki kontenjanı 4 bin 645. Yine benzer sonuçlarla karşılaşılacak bir program olduğu belirtiliyor.