Harran Üniversitesi’nde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda yapılan programa, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulcenap Cevheri, Prof. Dr. Nihat Denek ile Prof. Dr. Ahmet İlyas, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Akkafa, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen panelde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulcenap Cevheri ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Akkafa birer açış konuşması yaptılar.

Açılış konuşmasında madde bağımlığının dünyada gittikçe arttığını belirten Prof. Dr. AbdulcenapCehveri; "Alkol, uyuşturucu ve madde bağımlığı, tüm dünya toplumlarını tehdit eden büyük belalardır. Devletimiz bu konularda gereken mücadeleyi başarılı bir şekilde vermektir. Ama bunların dışında diğer büyük bağımlılık ise teknoloji bağımlılığıdır. Zamanımızın büyük bir kısmını teknoloji bağımlılığı almaktadır. Toplum ve devlet el ele vererek her türlü zararlı bağımlılıklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayan sevgili öğrencilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Akkafa açış konuşmasında ise: "Bağımlılık; kişinin kullandığı bir nesne veya bir eylem üzerinde kontrolü kaybetmesi ve onsuz yaşam sürememeye başlaması olarak tanımlanır. Türkiye'de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. Bugünkü panelimizde tütün, alkol-madde ve teknoloji bağımlılığı konularına değinilecektir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her türlü bağımlılıktan korunması, sağlıklı bir gelecek için elzemdir. Bu bağlamda yürütülen eylem planları çerçevesinde Valiliğimiz ile birlikte projelerde Harran Üniversitesi olarak yer almaktayız. Akademik anlamda yürütülen araştırmalarla bağımlılıkla mücadelede gerekli desteği Harran Üniversitesi olarak veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu günkü panelin bu mücadelede önemli bir adım olduğuna inanıyor, faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Dursun Barut'un yaptığı "Bağımlı Olma Bağımsız Ol" paneline geçildi. Tütün Bağımlığı konusuyla Arş. Gör. Kübra Özkan, Alkol ve Madde Bağımlığı konusuyla Dr. Öğr. Üyesi Ülker Atılan Fedai ve Teknoloji Bağımlığı konusuyla Doç. Dr. Serdar Babacan birer sunum gerçekleştirdiler.