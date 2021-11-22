Türkçede kullanılan bazı kelimeler durumları ve olayları ifade ederken aynı zamanda kız ya da erkek çocukları için özel isim olarak da kullanılır. Buna örnek kelimelerden biri de hayaldir. Hayal kelimesi belirli belirsiz gözüken soyut durumları tanımlamak için kullanılırken, kız çocukları için isim olarak da tercih edilir. Peki, Hayal eş anlamlısı nedir? Hayal kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur. İşte, kişilerin hayal kelimesi hakkında merak ettiği soruların cevapları.

Hayal kelimesinin anlamı

Hayal kelimesinin tanımı, belirli belirsiz olan şeydir. Somut durumları ifade den bir kelimedir. Hayal kelimesi Türkçe kökenli bir kelime değildir. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Türklerin farklı toplumlarla kurduğu etkileşimler sonucu dilimize pek çok kelime girdiği bilinmektedir. Hayal kelimesi aynı zamanda özel isim olarak kullanılır. Kız çocukları için kullanılabilen bir kelime olduğu için aileler tarafından anlamı merak edilir ve araştırılır.

Hayal kelimesinin eş anlamlTürkçede bulunan her kelimenin en az bir eş anlamlı kelimesi bulunur. Bunların arasında en çok eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri ise hayaldir. Arapça kökenli olan bu kelimenin birden çok eş anlamlısı bulunur. BU eş anlamlı kelimeleri düş, hülya, imaj, imge ve izlenim olarak sıralayabiliriz. Hayal gibi eş anlamlı kelimesi olan hülya da özel isim olarak kullanılabilen bir kelimedir. İmge kelimesi de çok sık olmamak ile birlikte özel isim olarak kız çocukları için kullanılabilir.

Hayal kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Onun gördüğü hayaller her zaman sıra dışı idi.

Yaşananlar güzel bir hayal gibi bitti.

Kazandığı başarı sayesinde hayal bile edemediği bir hayata ilk adımını attı.

Hayal kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Hayal kelimesinin eş anlamlıları olan düş, hülya, imaj, imge ve izlenim ile ilgili örnek cümle kullanımı şu şekildedir: