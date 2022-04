Her Yer Nasıl Yazılır? TDK Her Yerde Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Her yer kelimesi bütün her şeyi kapsayıcı bir bölgedeki tüm alanı ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Ancak her yer kelimesi de diğer pek çok kelime gibi yanlış yazılabilmektedir. 'Heryer' şeklinde birleşik ya da 'her yer' şeklinde ayrı olarak iki farklı kullanımı görebilmek mümkün. Ancak bu kullanımlardan sadece birisi TDK için geçerlidir. Peki, her yer nasıl yazılmalı? Her yer kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Her Yer Nasıl Yazılır?

Her yer kelimesinin doğru yazımı karıştırılabilmektedir. Her yerin doğru yazımını öğrenebilmek için başvurduğumuz kaynak TDK'dır. TDK'ya göre her yer kelimesi ayrı şekilde yazılmaktadır. 'Heryer' şeklindeki kullanım yanlıştır.

Her Yerde Nasıl Yazılır?

Her yer kelimesi TDK'ya göre ayrı yazıldığından her yerde kelimesi de ayrı şekilde yazılır. Yer kelimesine de ekinin gelmesi kelimenin birleşik yazılacağı anlamına gelmez. Kelimedeki de eğer ek ise birleşik bağlaç ise ayrı yazılır. Örneğin, 'her yerde seni aradım' derken de eki birleşik yazılırken 'her yer de burası gibi' derken ki de bağlaç olduğundan ayrı yazılır.

Her Yer TDK Yazımı

Her Yer( Doğru)

Heryer(Yanlış)

Her Yer Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı