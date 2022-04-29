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Giriş Tarihi: 29.4.2022 13:26 Son Güncelleme: 29.4.2022 13:26

Her Yer Nasıl Yazılır? TDK Her Yerde Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Her Yer Nasıl Yazılır? TDK Her Yerde Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türkçede sıklıkla karıştırılan kelimeler vardır. Bunlardan bazıları yazılmaması gereken şekilde yazılır ve toplum genelinde o şekilde doğru kabul edilir. TDK yanlış bilinen dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili tüm doğruları bize gösteren bir kaynaktır. Bu açıdan TDK pek çok kişi için kurtarıcı konumundadır. Ancak her kelimenin tek bir doğru yazımı vardır. Karıştırılan kelimelerden biri her ‘yer'dir. Her yer TDK'ya göre nasıl yazılır? Her yer birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte, her yer kelimesinin doğru yazılışı...

Her yer kelimesi bütün her şeyi kapsayıcı bir bölgedeki tüm alanı ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Ancak her yer kelimesi de diğer pek çok kelime gibi yanlış yazılabilmektedir. 'Heryer' şeklinde birleşik ya da 'her yer' şeklinde ayrı olarak iki farklı kullanımı görebilmek mümkün. Ancak bu kullanımlardan sadece birisi TDK için geçerlidir. Peki, her yer nasıl yazılmalı? Her yer kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Her Yer Nasıl Yazılır?

Her yer kelimesinin doğru yazımı karıştırılabilmektedir. Her yerin doğru yazımını öğrenebilmek için başvurduğumuz kaynak TDK'dır. TDK'ya göre her yer kelimesi ayrı şekilde yazılmaktadır. 'Heryer' şeklindeki kullanım yanlıştır.

Her Yerde Nasıl Yazılır?

Her yer kelimesi TDK'ya göre ayrı yazıldığından her yerde kelimesi de ayrı şekilde yazılır. Yer kelimesine de ekinin gelmesi kelimenin birleşik yazılacağı anlamına gelmez. Kelimedeki de eğer ek ise birleşik bağlaç ise ayrı yazılır. Örneğin, 'her yerde seni aradım' derken de eki birleşik yazılırken 'her yer de burası gibi' derken ki de bağlaç olduğundan ayrı yazılır.

Her Yer TDK Yazımı

  • Her Yer( Doğru)
  • Heryer(Yanlış)

Her Yer Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Elektrikler kesildiği için her yer karanlık oldu. (Doğru)
  • Heryerde seni aradım( Yanlış)

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