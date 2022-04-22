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Giriş Tarihi: 22.4.2022 12:17 Son Güncelleme: 22.4.2022 12:17

Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK Her Zaman Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK Her Zaman Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Gündelik hayatta sıklıkla kullandığımız kelimeler vardır. O kelimeler diğerlerine nazaran daha çok ağzımızdan çıkar. Bu kelimelerden biri de ‘her zaman’ kelimesidir. Geniş zaman anlamı taşıyan ve genelleme olarak kullanılan her zaman kelimesinin nasıl yazıldığı da diğer pek çok kelime gibi karıştırılabilmektedir. Peki, her zaman TDK'ya göre nasıl yazılır?

TDK, kelimelerin birleşik mi ayrı mı ya da tam olarak nasıl yazılması gerektikleri konusunda başvurulması gereken ana kaynaktır. Bu bağlamda 'her zaman' kelimesi ile ilgili doğru kullanım için de TDK'ya başvurmaktayız. Peki, TDK'da her zaman kelimesi nasıl yazılır? Her zaman birleşik yazılır mı? İşte tüm detaylar...

Her Zaman Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre; ara vermeden, sürekli, daima, sık sık anlamına gelen her zaman kelimesi yine TDK'nın ortaya koymuş olduğu kurallar çerçevesinde ayrı şekilde yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazımı 'her zaman' şeklindedir.

Herzaman Birleşik Yazılır Mı?

Ayrı yazılan pek çok kelime için birleşik olarak yazılıp yazılmayacağı da merak edilmektedir. Her kelimenin tek bir yazım şekli vardır. Toplum genelinde her ne kadar bazı kelimeler zaman zaman yanlış yazılıyor olsa da bu, o kelimelerin kullanımını meşru kılmaz. Bu nedenle 'herzaman' kelimesi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde birleşik yazılamaz. Her zaman kelimesi ayrı yazılan kelimeler arasındadır.

Her Zaman TDK Doğru Yazımı

  • Her zaman (doğru kullanım)
  • Herzaman (yanlış kullanım)

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Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK Her Zaman Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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