Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK Her Zaman Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK, kelimelerin birleşik mi ayrı mı ya da tam olarak nasıl yazılması gerektikleri konusunda başvurulması gereken ana kaynaktır. Bu bağlamda 'her zaman' kelimesi ile ilgili doğru kullanım için de TDK'ya başvurmaktayız. Peki, TDK'da her zaman kelimesi nasıl yazılır? Her zaman birleşik yazılır mı? İşte tüm detaylar...

Her Zaman Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre; ara vermeden, sürekli, daima, sık sık anlamına gelen her zaman kelimesi yine TDK'nın ortaya koymuş olduğu kurallar çerçevesinde ayrı şekilde yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazımı 'her zaman' şeklindedir.

Herzaman Birleşik Yazılır Mı?

Ayrı yazılan pek çok kelime için birleşik olarak yazılıp yazılmayacağı da merak edilmektedir. Her kelimenin tek bir yazım şekli vardır. Toplum genelinde her ne kadar bazı kelimeler zaman zaman yanlış yazılıyor olsa da bu, o kelimelerin kullanımını meşru kılmaz. Bu nedenle 'herzaman' kelimesi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde birleşik yazılamaz. Her zaman kelimesi ayrı yazılan kelimeler arasındadır.

Her Zaman TDK Doğru Yazımı