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Giriş Tarihi: 20.3.2023 15:21 Son Güncelleme: 20.3.2023 15:21

Herşey Nasıl Yazılır? TDK Her Şey Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Her şey kelimesi nasıl yazılır biliyor musunuz? TDK her şey kelimesinin yazımını nasıl açıklıyor? Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız birçok kelimenin de anlamını ve nasıl yazıldığını bazen karıştırabiliyoruz. Çok sık karıştırılan kelimelerden biri de her şey kelimesi. TDK her şey doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı gösteriyor? TDK’ya göre her şey kelimesinin doğru yazımı her şey şeklinde mi yoksa herşey şeklinde midir?

Herşey Nasıl Yazılır? TDK Her Şey Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Her şey kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerden biridir. Ancak buna rağmen herşey nasıl yazılır diye bazen karıştırılabiliyor. TDK kelimelerin doğru yazılışının nasıl olduğunu açıklıyor. Peki TDK her şey doğru yazılışı birleşik mi yoksa ayrı olarak mı gösteriyor? Sıkça karşımıza çıkan her şey kelimesinin doğru yazılışı herşey şeklinde midir yoksa her şey şeklinde midir? Bu sorunun yanıtını arıyorsanız cevabı yazımızda!

Her Şey Nasıl Yazılır? TDK Her Şey Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Her şey kelimesinin sözlük anlamı "hepsi, tümü" şeklindedir. Peki her şey kelimesinin doğru yazılışı nedir? Herşey şeklinde mi yoksa her şey şeklinde mi yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre her şey kelimesinin doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Yani kelimenin doğru yazılışı her şey şeklindedir.

Her Şey Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Her şey kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerdendir. Örneğin "Her şey olacağına varır." Her şey kelimesi deyim ve atasözlerinde de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. "Her şeyin yenisi, dostun eskisi." Bu atasözünün anlamı dostlukların eskidikçe daha kuvvetli olduğu anlamında kullanılır.

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Herşey Nasıl Yazılır? TDK Her Şey Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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