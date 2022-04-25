Hiçbir Nasıl Yazılır? TDK Hiç Bir Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Dilimizde bazı kelimeler birleşik bazı kelimeler ise ayrı yazılır. İlkokul yıllarından itibaren dil bilgisi eğitimi aldığımız halde hala bazı kelimelerde hata yapılmaktadır. Hata yapılan kelimelerden biri de hiçbir'dir. Hiçbir kelimesini ayrı yazan da vardır birleşik yazan da. Ancak kelimenin tek bir doğru yazımı vardır ve hiçbir kelimesi de iki farklı şekilde yazılmaz. Peki, hiçbir nasıl yazılır? TDK'da hiçbir yazımı nedir?
TDK'ya göre; "bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz" anlamına gelen hiçbir kelimesi yine TDK'nın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde birleşik olarak yazılan kelimelerden biridir.
"Bir teki, biri bile" anlamına gelen hiçbiri kelimesi de hiçbir gibi birleşik yazılan bir kelimedir Kelimenin sonuna "i" harfinin geliyor oluşu kelimenin ayrı olarak yazılacağı anlamına gelmez. Hiçbiri kelimesi de birleşik yazılmaktadır.
Kelimelerin yanına başka bir kelime gelmesi onların birleşik olarak yazılacağı anlamına gelmez. Hiçbir zaman kelimesi kalıplaşmış bir ifade olarak kullanılsa da 'hiçbir' ve 'zaman' kelimeleri ayrı anlamlar taşıyan ayrı kelimelerdir. Bundan dolayı 'hiçbir zaman' ayrı yazılmaktadır.
Hiçbirşey'in nasıl yazıldığı da sıklıkla karıştırılmaktadır. Ancak şey kelimesi tüm kelimelerle ayrı olarak kullanılır ve hiçbir kelime ile birleşmez. Bu neden 'hiçbir şey' kelimesi ayrı olarak kullanılır. Hiçbirşey olarak kullanımı Türkçe kurallarına aykırıdır.