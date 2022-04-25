Hiçbir Nasıl Yazılır? TDK Hiç Bir Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Dilimizde bazı kelimeler birleşik bazı kelimeler ise ayrı yazılır. İlkokul yıllarından itibaren dil bilgisi eğitimi aldığımız halde hala bazı kelimelerde hata yapılmaktadır. Hata yapılan kelimelerden biri de hiçbir'dir. Hiçbir kelimesini ayrı yazan da vardır birleşik yazan da. Ancak kelimenin tek bir doğru yazımı vardır ve hiçbir kelimesi de iki farklı şekilde yazılmaz. Peki, hiçbir nasıl yazılır? TDK'da hiçbir yazımı nedir?

Hiçbir Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre; "bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz" anlamına gelen hiçbir kelimesi yine TDK'nın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde birleşik olarak yazılan kelimelerden biridir.

Hiçbiri Nasıl Yazılır?

"Bir teki, biri bile" anlamına gelen hiçbiri kelimesi de hiçbir gibi birleşik yazılan bir kelimedir Kelimenin sonuna "i" harfinin geliyor oluşu kelimenin ayrı olarak yazılacağı anlamına gelmez. Hiçbiri kelimesi de birleşik yazılmaktadır.

Hiçbir Zaman Nasıl Yazılır?

Kelimelerin yanına başka bir kelime gelmesi onların birleşik olarak yazılacağı anlamına gelmez. Hiçbir zaman kelimesi kalıplaşmış bir ifade olarak kullanılsa da 'hiçbir' ve 'zaman' kelimeleri ayrı anlamlar taşıyan ayrı kelimelerdir. Bundan dolayı 'hiçbir zaman' ayrı yazılmaktadır.

Hiçbirşey Nasıl Yazılır?

Hiçbirşey'in nasıl yazıldığı da sıklıkla karıştırılmaktadır. Ancak şey kelimesi tüm kelimelerle ayrı olarak kullanılır ve hiçbir kelime ile birleşmez. Bu neden 'hiçbir şey' kelimesi ayrı olarak kullanılır. Hiçbirşey olarak kullanımı Türkçe kurallarına aykırıdır.

Hiçbir Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Hiçbir kez bana bu şekilde kötü davranmadı. (Doğru)

Hiç bir şey yapmadan öylece oturdu.(Yanlış)

Hiçbir şey seni sevmeme engel değil.(Doğru)

Hiçbirşey benim için bu kadar anlamlı olmamıştı.(Yanlış)

Hiçbir TDK Doğru Yazımı