HKÜ’de Afrika konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından Afrikalı ve Afrika'yı çalışan akademisyenler ile güçlü köprüler kurularak; insani hassasiyetleri gözeten olumlu ilişkiler içine girilmesini ve Afrika'nın daha doğru anlaşılmasını amaçlayan Afrika Konferansı'nın dördüncüsü gerçekleştirildi.

HKÜ'de faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin iş birliği ile düzenlenen 4'üncü Afrika Konferansı'nda, Türkiye-Afrika ekonomik ilişkileri; Afrika'daki uluslararası güç rekabeti, demokratikleşme, kalkınma ve ticaret ve benzeri konular tartışmaya açıldı.

Konferansın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Afrika'nın uzun yıllar çeşitli zorluklara karşı mücadele vermek zorunda kaldığını, ancak kıtanın sadece bu tür tecrübelerle anılmaması gerektiğini söyledi.

Afrika kıtasının dünyanın en eski medeniyetlerine beşiklik yaptığına dikkat çeken Dereli, "Kıta çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Hali hazırda, Güney Afrika örneğinde de görülebileceği gibi, kıta en hızlı gelişen ekonomilerin bir kısmını içinde barındırmaktadır. Kıta, kültürel çeşitliliği ve zenginliği ile ön plana çıkmaktadır. Halen dünyada yaşamını sürdüren çok sayıda hayvan ve bitki türünün de doğal yaşam alanı olarak yoluna devam etmektedir. Kıta aynı zamanda farklı kültürlerden beslenen zengin bir mimari ve sanat altyapısına sahiptir. Afrika kıtasının özellikle Batılı ülkelerde çok güçlü bir diasporası bulunmaktadır. Gelinen noktada 'Afrika, sadece Afrika'dan ibaret değildir' demek abartı olmayacaktır. Bu yüzden Afrika'dan bahsederken çok boyutlu bir bakış açısı geliştirmek çok önemlidir" dedi.

HKÜ Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hanifi Aslan ise yaptığı sunumda son yıllarda Türkiye–Afrika ilişkilerinin gelişerek çok önemli bir ivme kazandığını belirtti. Afrika'nın büyüme oranlarına dair kalemlerden rakamsal veriler paylaşan ve Afrika'nın ortalama büyüme oranının ise yüzde 3,7 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hanifi Aslan, Afrika'nın gelir dağılımının eşitsizliğin giderek daha adaletli bir durum almaya başladığını ifade etti.

Maliye Bakanlığı Gelirler Eski Genel Müdürü ve IMF Danışmanı Dr. Burcu Aydın Özüdoğru ise, yaptığı sunumda; Afrika'nın gelişme dinamiklerinden ve IMF'nin Afrika'ya dönük politikaları ve mevcut pandemi döneminde Afrika'da yapılan aşılama çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından, panel oturumlarına geçildi. Konferansta: "Afrika'da Kolonizasyon", "Yoksulluk ve Demokrasi", "Afrika'da Zorlu Kalkınma Arayışı", "Afrika'da Dış Güçlerin Rekabeti", "Türk - Afrika İlişkileri" ve "Afrika'da İş Deneyimleri ve Perspektifler" başlıklarıyla birbirini tümleyen beş panel yer aldı.

Konferansın sonunda ise Afrika'nın her yönüyle değerlendirildiği ve Afrika Kıtası ile ilgili önemli noktaların masaya yatırıldığı konferansın sonunda, HKÜ Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Afrikalıların Türk toplumunu nasıl gördüklerine dair fikir sahibi olabilmek amacıyla düzenlenen "Afrikalı Gözüyle Biz" isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından verildi.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 30 Afrikalının fotoğraflarıyla başvurduğu yarışmada; Jihane Gharyeni birinci, Mısırlı Salaheldeen Abdeltawab ikinci, Abdellahi Mohamed Moustapha ise üçüncülük ödülünü alan isim oldu.