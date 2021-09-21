HKÜ’de ilk derse yoğun ilgi

HASAN Kalyoncu Üniversitesi
'nde yeni yılın ilk dersi olan "Oryantasyon 2021"e 1500 öğrenci katıldı. 3 bin kişilik oturum kapasitesine sahip Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yeni döneme yüksek motivasyonla başladı. Programın açılışında konuşan HKÜ Mütevelli Heyet Başkanvekili Haluk Kalyoncu
, "Üniversitemizde başarılı eğitimin yanında sosyal ve kültürel birikiminizi zenginleştirebilmeniz ve geleceğinizi en iyi şekilde imar edebilmeniz için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin tüm imkânları sizler için seferber olacaktır. Üniversitenize hoş geldiniz" dedi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
ise "Öğrenmenin ve üretmenin sınırı yoktur. Hayal gücünüzü özgür bırakın. Zihninizi sağlam, merakınızı diri, girişimci yönünüzü çevik tutun. Buna her zaman ihtiyacınız olacak. Mutluluğunuz ve başarılarınız daim olsun" diye konuştu.