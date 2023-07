HKÜ’de kişiye özgün eğitim

Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan Gaziantep'te 2008 yılında Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) sürdürülebilir geleceği inşa eden, uygulamalı araştırma ve kişiselleştirilmiş eğitim odağında girişimcilik ekosistemini benimsemiş, yenilikçi ve uygulama potansiyeli yüksek, üretken mezunları ile yükseköğretim ekosistemindeki yükselişini sürdürüyor.Öğrenci ve mezunlarına Türkiye'nin en önemli projelerinde erken çalışma fırsatları sunarak, üniversite-iş dünyası entegrasyonunu ön planda tutan HKÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent), Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Prototipleme Merkezi, Kuluçka Merkezi ve benzeri kanalları ile yenilikçiliği ve girişimciliği önceliyor, destekliyor ve hızlandırıyor. HKÜ'nün benimsediği kişiye özgün eğitim-öğretim ve 'uygulamalı araştırma' yaklaşımı; öğrencilerin kendi süreçlerini tasarlamasına fırsat veriyor ve özgüvenlerini artırarak, mezunların hızlı bir şekilde kendi işini kurmasını veya saygın kuruluşlarda kariyerine başlamasını ve ilerlemesini sağlıyor. Nitekim HKÜ, açıklanan verilere göre, mezunları en hızlı istihdam edilen ve iş kuran üniversiteler arasında yer alıyor. 'Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi', kariyerleri boyunca mezunları takip etmeye ve yönlendirmeye devam ediyor.Daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını titizlikle yürüten ve çağdaş kampüsü ile dikkat çeken HKÜ, UI GreenMetric 2022 sıralamasında dünyanın en yeşil ilk 300 üniversitesi arasında gösterildi. Kampüste, son teknoloji ile donatılan modern derslik ve laboratuvarların yanı sıra kütüphane, öğrenci yurtları ve merkezleri, sağlık merkezi, kültürel, sportif ve sosyal tesisler ve alanlar eksiksiz olarak yer almakta ve hizmet vermektedir. Öğrenciler, dizüstü bilgisayarları veya mobil cihazları ile kampüsün her noktasından internete ücretsiz olarak bağlanabilir ve kullanabilir. Kampüsteki tüm binaların çatıları güneş panelleri ile donatıldı. Kampüs içinde kurulu bir güneş enerjisi santrali de bulunan HKÜ, böylelikle kendi enerji ihtiyacını kendisi karşılayabiliyor.Birçok farklı ülkeden öğretim üyesi ve öğrencisi bulunan HKÜ'de, uluslararası öğrenciler toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Uluslararası eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma işbirliklerine açık ve destek veren bir dünya üniversitesi olarak HKÜ, yapmış olduğu nitelikli uluslararası anlaşma ve kurmuş olduğu nitelikli işbirlikleri ile öğrencilerin yurtdışı/uluslararası hareketliliğini, bilgi, görgü ve becerilerini artırmalarını sağlayan çok önemli fırsat pencereleri açıyor. Avrupa Birliği Erasmus+ ve gençlik programlarının yanı sıra dünyanın saygın üniversiteleri ile ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde bilimsel, kültürel ve sosyal projeler yürütülüyor.Yükseköğretime daha fazla bireyin uygun bir şekilde erişebilmesini destekleyen HKÜ, öğrencilerinin önemli bir bölümüne yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında burs imkânı su - nuyor. HKÜ'nün yaklaşık olarak her 4 öğrencisinden biri burslu. HKÜ, Türkiye'de yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren ve genel not ortalaması yüksek olan öğrencilere de belirlenen kriterler çerçevesinde başarı bursları veriyor.