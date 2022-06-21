HKÜ’de mezuniyet coşkusu

HasanKalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 2021- 2022 akademik yılında mezun olan bin 530 öğrenci Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı mezuniyet töreniyle diploma aldı. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Bakan Özer'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Başkanvekili Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli de katıldı.Törende bir konuşma yapan Bakan Özer eğitime yapılan yatırıma dikkat çekti. Özer "Mezuniyet törenleri mutluluğun tüm faydalarını bir araya geldiği andır. Kalyoncu ailesine böylesine bir eğitim yatırımını Gaziantep ve Türkiye'ye kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır; kaybedeni olmayan, zarar etmeyen tek yatırım da eğitime yapılan yatırımdır" dedi.HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise "14 yılı geride bıraktık. Bir eğitim kurumu için kısa sayılabilecek bu sürede rahmetli ağabeyim Hasan Kalyoncu'nun insana yapılacak yatırımın en iyi yatırım olduğu yönündeki hayalini gerçeklestirdik. 35 bin kişilik Kalyon Holding ailesi olarak dünya çapında mega projelerle ülkemize yararlı olmaya, çocuklarımıza daha iyi yarınlar bırakmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Mezunlara tavsiyelerde de bulunan Kalyoncu "Sevgili öğrenciler sevgi saygı ve adalet duygusuyla hareket edin" dedi.