HSK Üyelerini Kim Seçer? HSK Üyeleri Nasıl Seçilir, Başkanını Kim Belirler?

Adaletin temelini oluşturan HSK adil yargıyı sağlamak üzere kurulan bir kuruldur. HSK üyelerini kim seçer, dediğimizde bir kısmını Cumhurbaşkanı seçerken bir kısmının TBMM tarafından seçildiğini öğreniriz. HSK üyeleri nasıl seçilir, dediğimizde TBMM tarafından üye sayısının 3 katı kadar kişi aday gösterildiğini öğreniriz. Hâkimler ve savcılar kurulu üyelerini kim seçer, sorusuna Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından seçilir yanıtını veririz. HSK Başkanı kim seçer, sorusuna Cumhurbaşkanı tarafından seçilir yanıtını veririz.

HSK Üyelerini Kim Seçer?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşur. Hâkimler ve Savcılar Kurulu iki daire halinde çalışır. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu bürolar şeklinde teşkilatlanmıştır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun olağan üyesidir.

Kurulun, üç üyesi adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilir. Bir üyesi idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilir. Toplam dört üye Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. TBMM tarafından seçilen üyeler ise toplam 7 üyedir. TBMM tarafından seçilecek olan 7 üyenin üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilir.

HSK Üyeleri Nasıl Seçilir?

HSK üyeleri seçimi sırasında her bir üyelik için 3 adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirlenir. Her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılır. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. HSK üyeliği seçimlerinin, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılır. HSK üyeleri 4 yıl görev yapar.

HSK Başkanını Kim Belirler?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu başkanlığını Adalet Bakanı yapar. Adalet Bakanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Atama şartlarından en önemlisi seçilen kilerin milletvekili veya vekil olmaması gerekir.