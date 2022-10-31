Hz. Lokman’ın Oğluna Verdiği Öğütler-Maddeler Halinde Hz. Lokman’ın Öğütleri Nelerdir, Hangi Surede Yer Alır?

Hz Lokman ın oğluna verdiği öğütler, Hz. Lokman'ın salih bir insan olmasından esinlenerek yazılan tavsiyelerdir. Hz. Lokman, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden biridir. Söz konusu şahsiyet, oğluna yaptığı tavsiyelerle esasında tüm insanlığa nasihatlerde bulunur. Bu kapsamda Hz. Lokman'dan öğütler birçok esere ilham kaynağı olmuştur. Hz Lokman ın öğütleri, Hz Lokman'ın öğütleri maddeler halinde yazımızın devamında.

Hz. Lokman'ın Oğluna Verdiği Öğütler Nelerdir?

Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütler esasında tüm insanlığa verilmiştir. Bu kapsamda dikkat çeken öğütler ve açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. Allah'a ortak koşma!

Allah'a ortak koşmak, O'na karşı gelmek demektir. Kur'an-ı Kerim'deki Lokman Suresi'nin 13. ayetine istinaden bu tavsiye yapmıştır. Söz konusu ayette Yüce Allah "Hani Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum! Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür" demiştir.

2. Konuşman esnasında üslubuna dikkat et!

Hz. Lokman'ın konuşma üslubu ile ilgili yaptığı birçok tavsiye vardır. Kendisi oğluna her zaman "oğulcuğum" ya da "yavrucuğum" şeklinde ifade etmiştir. Bu üslubu ile muhatabına verdiği değeri de ifade etmiştir.

3. Annene ve babana iyi davran!

Lokman Suresi'nin 14. Ayetinde anne babaya iyi davranılması ile ilgili de ayet vardır. Söz konusu ayette: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır" şeklinde bir ifade yer alır.

Ayette özellikle annenin yaşadığı zorluklara dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda insanın anne ve babasına teşekkür etmesi gerektiği emredilmiştir. Ayrıca, anne babanın Allah'a ortak koşması için çocuklarına emir vermesi halinde çocukların anne-babaya itaat etmemesi gerektiği belirtilmiştir.

4. Ne Allah'ın kudretini ne de kendi yaptıklarını küçük görme!

Hz. Lokman, oğluna verdiği bu öğüdün devamında, "Yavrucuğum! Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa Allah onu çıkarır ve olması gereken yere ulaştırır" ifadesi yer alır.

Maddeler Halinde Hz. Lokman'ın Öğütleri Nelerdir?

Hz. Lokman'ın oğluna verdiği birçok öğüt vardır. Bu öğütler Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağınız güzel davranışlardır. Dikkat çeken öğütlerin devamını aşağıda bulabilirsiniz.

1. Oğul! Namazını dosdoğru kıl! İyiliği emret, kötülükten men et ve sabır göster!

Bu öğütte Hz. Lokman, yine Lokman Suresi'nin 17. ayetine atıfta bulunmuştur. Bu ayette mealen "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir" ifadesi yer alır.

2. İnsanlardan yüz çevirme, böbürlenme, kibirlenme ve övünme!

Bu nasihatte de Lokman Suresi'nin 18. ayetine atıfta bulunulmuştur. İnsanlardan ne övgü beklenmeli ne de kendini övmeli. Allah ne kibirli olanları ne de sürekli övünenleri sever.

3. Tabii ol ve sesini düşür!

Burada da Lokman Suresi'nin 19. Ayetine atıfta bulunulmuştur. Söz konusu ayette "yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir" ifadesi yer alır. Söz söylerken de mümkün olduğu kadar sakin bir ton ile konuşulmalıdır. Aksi durumda insanın çirkin ve tiksindirici olacağına yönelik değerlendirme yapılmıştır.