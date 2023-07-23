İAÜ’de global eğitim

Kurulduğu yıldan bu yana örnek üniversite olma misyonu ile Türkiye'de ve bölgesinde eğitim ve bilimsel kalkınmada önemli bir rol üstlenmeyi hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), uzman akademik kadrosu, ayrıcalıklı, çağdaş ve sürekli yenilenen programları, sınırsız öğrenme özgürlüğü ve dünya standartlarındaki fiziksel altyapısı ile 21'inci yüzyılın gerektirdiği girişimci ve yaratıcı ruhu öğrencilerine kazandıracak bir yükseköğretim kurumu. 171 bölüm ile 70 bine yakın mezunu iş hayatına kazandıran İstanbul Aydın Üniversitesi, 6 bin 500'den fazla uluslararası, toplamda ise 43 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olarak 3 bin akademik ve idari personelle hizmet veriyor. Erasmus+, çift anadal, yan dal, bölümler arası geçiş olanaklarını öğrencilerine sunarak kariyerlerine katkı yapan İstanbul Aydın Üniversitesi, 6 farklı kıtada 650 dünya üniversitesi ile eğitim iş birliği içinde. 52 ülkeden 300'ün üzerinde üniversitede Erasmus plus ile yurtdışında eğitim alma fırsatı sunan İAÜ, ulusal ve uluslararası iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, edindiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip, çalışma ortamında güçlü kişiliği ile farklılık yaratabilen insanı yetiştirmeyi amaçlıyor.Her program ve bölüm için sektörlerinde lider olan kurum ve kuruluşlar ile çözüm ortaklığı ilişkisi yürüten İAÜ, çözüm ortakları sayesinde öğrenciler üst düzey yöneticilerden ders alma ve bu kuruluşlarda teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkânı buluyor. Öğrenciler aynı zamanda bu kuruluşlarda part-time ve full-time iş buluyor. Mezun olduktan sonra da uygulamalı eğitim gördükleri kuruluşlarda istihdam olanağı elde ediyor. ​İAÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi ve İAÜ Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ile inovatif fikirler ürüne dönüşerek ekonomiye katkı sağlıyor.Mezunlarına üniversiteleri ile iletişimini devam ettirmek ve işe yerleşme konularında destek vermek üzere İAÜ bünyesinde kurulan Kariyer Merkezi, mezunlarını işe yerleştirme oranı ile kendini ispat etti. Mezunlarını öğrenimlerini yaptıkları alanda, önde gelen işletmelere yönlendirerek sürekli iş olanağı sağlıyor.İAÜ, Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Türkiye'nin en büyük sağlık eğitimi kampüsü olarak, sağlık alanında yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılıyor.