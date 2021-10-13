İkinci ek yerleştirme başlıyor

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT puanı 140-150, AYT puanı 170-180 aralığında olan adayların da yararlanabileceği ikinci ek yerleştirmeler yarın başlıyor.

Adaylar tercihlerini 14-18 Ekim tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Adaylara 24 tercih hakkı tanınacak.

Peki ikinci ek yerleştirmeler nasıl yapılacak? Üniversitelerde ne kadar boş kontenjan var?

İşte tüm detaylar:

1-KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

2-KİMLER TERCİH YAPAMAYACAK?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.

3-ÜNİVERSİTELERDE KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?

Birinci ek yerleştirmenin ardından üniversitelerde 126 bin 354 lisans, 97 bin 677 ön lisans olmak üzere toplam 224 bin 31 kontenjan boş kaldı.

4-İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLACAK MI?

Hayır. Sadece ilk yerleştirmede vardı.

5-TERCİHLER NEYE GÖRE YAPILACAK?

Adaylar bu kez başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre tercih yapacaklar. Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.

EN KÜÇÜK PUAN KOŞULU OLACAK MI?

Evet. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.