İkinci yerleştirmede de ilk tercih edilen oldular

Bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrencilere ilk kez verilen ikinci ek yerleştirme hakkı ile yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. 2021 ikinci ek yerleştirmede KKTC'yi tercih eden 841 öğrencinin yüzde 41'i YDÜ ve Girne Üniversitesi'ne yerleşti. Böylece YDÜ KKTC'nin en çok tercih edilen üniversitesi olmayı sürdürdü. İkinci ek kontenjan hakkı ile YDÜ 262, Girne Üniversitesi'ni ise 79 öğrenci yerleşti. Her iki üniversiteye kayıt hakkı kazanan toplam öğrenci sayısı 341 oldu.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre üniversite eğitimi için KKTC'yi tercih eden 7 bin 560 öğrenciden bin 951'i YDÜ'ye, 436'sı ise Girne Üniversitesi'ni tercih etmişti. İkinci ek kontenjanlarda YDÜ ve Girne Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında YDÜ ve Girne Üniversitesi'nin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde gerçekleştirilebilecek.