İlkokul öğrencileri baretleriyle madenci ailelerini ziyaret etti

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekte olan madenci ailelerini ziyarete geldi.

Sınıf öğretmeni Ekrem Mustafa Çakır, sosyal bilgiler dersinde gördükleri empati konusu kapsamında öğrencileriyle birlikte madencilerin ailelerinin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Çakır, "Empati konusunu içselleştirmek adına çocuklarımıza madende ölenlerin yakınlarımız olmasına gerek yok. Kendimizi onların yerine koyup bir nebze olsun acılarını paylaşmak adına buradayız. Çocuklarımız da haberleri izliyorlar ve çok üzülüyorlar bu duruma. Bir daha bu olayların yaşanmamasını ve bunların önüne geçilmesini istiyorlar. Resimleri ve çiçekleriyle beraber hasta yakınlarını ziyaret etmeye geldik" dedi.

ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ YARALILARIN AİLELERİNE HEDİYE ETTİLER

Madencilerin acısını paylaşmak için geldiklerini söyleyen öğrencilerden Aslınur Uğurlu (8) "Yaralıların aileleriyle acılarını paylaşmak için resimler getirdik. Çizdiğim resimde madencilerin işlerini yaparken ne büyük zorluklarla, ölüm ihtimaliyle çalıştıklarını yansıtmak istedim. Hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ve hep yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Onların acılarını paylaşmak ve biraz da olsa hafifletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Muhammet Asım Erduman (9) ise "Ben çizdiğim resimde madencilerin bizim için altın ve kömür çıkarırken üstlerine maden ocağının yıkıldığını anlatmaya çalıştım. Madencileri ve yakınlarını ziyaret etmeye geldim. Gittiğimde onların yanında olduğumu söyleyeceğim ve resmimi onlara hediye edeceğim" diye konuştu. Mahmut Ali Özdemir (9) ise şunları söyledi: "Burada madenciler kazı yaparken çocuklar ona çiçek getiriyor. Resmimde bunu anlatmaya çalıştım. İçeri gittiğimde yaralıların yakınlarının acılarını paylaşacağım, onlarla empati kurmaya çalışacağım. Resmimi de onlara hediye edeceğim."