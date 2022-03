İngilizce Günler Nasıl Yazılır Ve Söylenir? İngilizce Haftanın Günleri Okunuşu, Yazılışı, Konu Anlatımı

Uluslararası bir dil olma özelliği taşıyan İngilizce, iş yaşamında veya gündelik hayatımızda her zaman karşımıza çıkmıştır. İlköğretim dönemlerinden beri öğretilen İngilizcenin bizi ne derece geliştirdiği tartışma konusudur. İngilizcenin bu derece küresel olması, bilgi teknolojileri sayesinde her türlü kaynağa çabuk erişebilmemizi sağlamıştır. Öğrenmesi hem keyifli olan hem de bizi pek çok açıdan geliştiren bu dil, her yerde karşımıza çıkmıştır. İngilizcenin bu kadar yaygınlık kazanması, bizlerin onu öğrenme güdüsüne de etki etmiştir. İngilizcede temel olarak bilinmesi gereken pek çok kelime ve kalıplar vardır. Selamlaşma, tanışma gibi gündelik hayatta sıkça karşımıza çıkan kalıpların dışında, haftanın günleri de önem kazanmaktadır. Bu durumda İngilizce günler nasıl yazılır ve söylenir sorusu, güncel kalmaya devam etmiştir. Günlük hayatta pek çok kez kullandığımız günlerin İngilizcesini bilmek son derece önemlidir.

İngilizce Günler Nasıl Yazılır?

Bir yılda 365 gün ve 52 hafta vardır. Bir hafta ise 7 günden oluşur. Günlük hayatta sıkça kullandığımız günler, İngilizcede de karşımıza çıkar. Okullarda ilköğretimden itibaren öğretilen bu temel konular, dilin önemli parçasıdır. İngilizce günlerin nasıl yazıldığı konusunda bilgisi olmayan bununla ilgili araştırma yapar. İngilizcede günlerin yazılışı aşağıdaki gibidir:

Monday- Pazartesi

Tuesday- Salı

Wednesday- Çarşamba

Thursday- Perşembe

Friday- Cuma

Saturday- Cumartesi

Sunday- Pazar

İngilizce Günler Okunuşu

İngilizcede kelimelerin öğrenilmesi kadar, telaffuzlarının doğru şekilde yapılması da önemlidir. Günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan günlerin İngilizcesi de oldukça önemlidir. Geçmişte yaptığımız, şimdi yapıyor olduğumuz veya gelecekte yapacağımız eylemleri ifade ederken günlerin önemi vardır. Bu sebeple İngilizcede günleri öğrenirken, telaffuzlarına da dikkat etmekte fayda vardır. İngilizcede haftanın günleri ve telaffuzları aşağıdaki gibidir:

Monday- Mon-dey

Tuesday- Tuus-day

Wednesday- Vet-nıs-dey

Thursday- Törz-day

Friday- Fı-ray-dey

Saturday- Sa-tır-dey

Sunday- San-dey

İngilizce Haftanın Günleri

Uluslararası bir dil olan İngilizce, her daim karşımıza çıkacaktır. İş veya gündelik yaşamda İngilizceye dair en azından belirli kavramlara hâkim olmak işimizi kolaylaştıracaktır. İngilizce öğrenirken öncelikle temel kavramları bilmek gerekir. Bu nedenle İngilizcede haftanın günlerinin ne olduğu merak edilir. Bir haftada 7 gün vardır. İngilizcede haftanın günleri şu şekildedir: