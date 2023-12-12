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Haberler Eğitim Haberleri İngilizce İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives) - İngilizce İyelik Sıfatları ve Türkçe Karşılıkları Nedir?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 13:39 Son Güncelleme: 12.12.2023 13:39

İngilizce İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives) - İngilizce İyelik Sıfatları ve Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce dilbilgisindeki zenginliği anlamak, dilin yapı taşlarını doğru bir şekilde kullanmak için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, "İyelik Sıfatları" (Possessive Adjectives) konusu, dil öğrenenlerin sıkça karşılaştığı temel konulardan biridir. İyelik sıfatları, bir şeyin sahipliğini belirten ve genellikle isimlerle kullanılan özel sıfatlardır. İngilizce iyelik sıfatları ve Türkçe karşılıkları nelerdir sorusuna konu özetiyle cevap bulmak mümkün.

İngilizce İyelik Sıfatları Possessive Adjectives - İngilizce İyelik Sıfatları ve Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce dilbilgisinin önemli konularından biri olan "İyelik Sıfatları" (Possessive Adjectives), sahiplik belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar, bir şeyin kime ait olduğunu ifade eder ve genellikle isimlerle birlikte kullanılır. İngilizce iyelik sıfatları, kişisel ve nesne iyelik sıfatları olarak iki ana grupta incelenir. İngilizce iyelik sıfatları ve Türkçe karşılıklarını bilmek cümle kurmayı kolaylaştırmaktadır.

İngilizce İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives):

  • My - Benim
  • Your - Senin (tekil veya çoğul)
  • His - Onun (eril)
  • Her - Onun (dişil)
  • Its - Onun (nesneler ve hayvanlar için)
  • Our - Bizim
  • Your - Sizin (tekil veya çoğul)
  • Their - Onların

Örnek cümleler:

This is my book. (Bu benim kitabım.)

Your cat is very cute. (Senin kedin çok sevimli.)

She always forgets to take her umbrella when it rains. (Yağmur yağdığında, her zaman şemsiyesini almayı unutur.)

Nesne İyelik Sıfatları (Possessive Pronouns):

  • Mine - Benimki
  • Yours - Seninki (tekil veya çoğul)
  • His - Onunki (eril)
  • Hers - Onunki (dişil)
  • Its - Onunki (nesneler ve hayvanlar için)
  • Ours - Bizimki
  • Yours - Sizinki (tekil veya çoğul)
  • Theirs - Onlarınki

Örnek cümleler:

The orange pen is mine, and the green one is yours. (Turuncu kalem benimki, yeşil olan ise seninki.)

Is this book yours or ours? (Bu kitap senin mi, yoksa bizim mi?)

The decision is theirs, but we respect it. (Karar onların ama biz saygı gösteriyoruz.)

The house is ours; we bought it last year. (Ev bizim; geçen yıl satın aldık.)

İngilizce İyelik Sıfatları, dilbilgisini doğru kullanabilmek ve ifadeleri anlamak adına temel bir konudur. Bu sıfatları doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerini güçlendirir ve İngilizce dilini daha etkili bir şekilde kullanmaya yardımcı olur.

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İngilizce İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives) - İngilizce İyelik Sıfatları ve Türkçe Karşılıkları Nedir?
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