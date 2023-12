İngilizce İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives) - İngilizce İyelik Sıfatları ve Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce dilbilgisinin önemli konularından biri olan "İyelik Sıfatları" (Possessive Adjectives), sahiplik belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar, bir şeyin kime ait olduğunu ifade eder ve genellikle isimlerle birlikte kullanılır. İngilizce iyelik sıfatları, kişisel ve nesne iyelik sıfatları olarak iki ana grupta incelenir. İngilizce iyelik sıfatları ve Türkçe karşılıklarını bilmek cümle kurmayı kolaylaştırmaktadır.

İngilizce İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives):

My - Benim

Your - Senin (tekil veya çoğul)

His - Onun (eril)

Her - Onun (dişil)

Its - Onun (nesneler ve hayvanlar için)

Our - Bizim

Your - Sizin (tekil veya çoğul)

Their - Onların

Örnek cümleler:

This is my book. (Bu benim kitabım.)

Your cat is very cute. (Senin kedin çok sevimli.)

She always forgets to take her umbrella when it rains. (Yağmur yağdığında, her zaman şemsiyesini almayı unutur.)

Nesne İyelik Sıfatları (Possessive Pronouns):

Mine - Benimki

Yours - Seninki (tekil veya çoğul)

His - Onunki (eril)

Hers - Onunki (dişil)

Its - Onunki (nesneler ve hayvanlar için)

Ours - Bizimki

Yours - Sizinki (tekil veya çoğul)

Theirs - Onlarınki

Örnek cümleler:

The orange pen is mine, and the green one is yours. (Turuncu kalem benimki, yeşil olan ise seninki.)

Is this book yours or ours? (Bu kitap senin mi, yoksa bizim mi?)

The decision is theirs, but we respect it. (Karar onların ama biz saygı gösteriyoruz.)

The house is ours; we bought it last year. (Ev bizim; geçen yıl satın aldık.)

İngilizce İyelik Sıfatları, dilbilgisini doğru kullanabilmek ve ifadeleri anlamak adına temel bir konudur. Bu sıfatları doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerini güçlendirir ve İngilizce dilini daha etkili bir şekilde kullanmaya yardımcı olur.