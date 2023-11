İngilizce Nesne Zamirleri - İngilizce Nesne Zamirleri (Object Pronouns) Nelerdir, Ne Zaman Kullanılır?

İngilizce nesne zamirleri, cümle yapısını sadeleştirme ve ifadeyi daha etkili bir hale getirme amacıyla kullanılır. Bu zamirler, bir ismin yerine geçerek tekrarı önler ve cümle akışını hızlandırır. Nesne zamirleri, sıkça karşımıza çıkar ve doğru bir şekilde kullanıldığında dil becerilerimizi güçlendirir. İngilizce nesne zamileri (object pronoun) nelerdir ve ne zaman kullanılır sorularının cevapları cümle kurmak için gereklidir.

İngilizce Nesne Zamirleri

Me (Beni/Bana):

Örnek Cümleler:

She invited me to the concert. (Beni konsere davet etti.)

to the concert. (Beni konsere davet etti.) I asked the teacher, and she answered me immediately. (Öğretmene sordum ve o bana hemen cevap verdi.)

You (Seni/Sana):

Örnek Cümleler:

I need to talk to you about the project in details. (Proje hakkında detaylıca seninle konuşmam lazım.)

about the project in details. (Proje hakkında detaylıca seninle konuşmam lazım.) I can lend you my pen. (Sana kalemimi ödünç verebilirim.)

Him (Onu/Ona):

Örnek Cümleler:

I saw Tom at the store, and I waved to him . (Tom'u mağazada gördüm ve ona el salladım.)

. (Tom'u mağazada gördüm ve ona el salladım.) She told him the news before anyone else. (O, haberi başkalarından önce ona söyledi.)

Her (Onu/Ona):

Örnek Cümleler:

I told her that I don't want to go to the party. (Ona partiye gitmek istemediğimi söyledim.)

that I don't want to go to the party. (Ona partiye gitmek istemediğimi söyledim.) I sent her an email, but she hasn't replied yet. (Ona bir e-posta gönderdim, ama hâlâ cevap vermedi.)

It (Onu/Ona):

Örnek Cümleler:

The movie is interesting. I recommend it to everyone. (Film ilginç. Herkese onu öneririm.)

to everyone. (Film ilginç. Herkese onu öneririm.) The baby is crying. I think it needs to be fed. (Bebek ağlıyor. Sanırım onu beslemeye ihtiyacı var.)

Us (Bizi/Bize):

Örnek Cümleler:

They invited Sarah and us to the wedding. (Sarah'ı ve bizi düğüne davet ettiler.)

to the wedding. (Sarah'ı ve bizi düğüne davet ettiler.) Can you please pass the message to us when you see him? (Onu gördüğünde lütfen bize mesajı iletebilir misin?)

You (Sizi/Sana/Sizi):

Örnek Cümleler:

I called the customer service, and they told me to ask you for assistance. (Müşteri hizmetlerini aradım ve bana yardım için sana sormamı söylediler.)

for assistance. (Müşteri hizmetlerini aradım ve bana yardım için sana sormamı söylediler.) The manager wants to see you in the office. (Müdür seni ofiste görmek istiyor.)

Them (Onları/Onlara):

Örnek Cümleler:

I told them to come over later. (Daha sonra bana gelmelerini söyledim.)

I bought some gifts for my friends. I hope they will like them. (Arkadaşlarıma bazı hediyeler aldım. Umuyorum ki onlar onları beğenecekler.)

Nesne Zamirleri Ne Zaman Kullanılır?

Bir İsimden Tekrar Kaçınmak İçin:

I have a book. Can you pass it to me? (Bir kitabım var. Onu bana geçebilir misin?)

Bir Grup İsmini Temsil Etmek İçin:

We met Alice and Bob at the party. We had a great time with them. (Partide Alice ve Bob ile tanıştık. Onlarla harika vakit geçirdik.)

Duyguları ve Düşünceleri İfade Etmek İçin:

I told you the secret, but please don't tell it to anyone else. (Sana sırrı söyledim, ama lütfen onu başka kimseye söyleme.)

Belirli Olmayan Bir Şeyden Bahsetmek İçin:

I need a pencil. Do you have one I can borrow? (Bir kurşun kalemime ihtiyacım var. Ödünç alabileceğim bir tane var mı?)