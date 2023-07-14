"İngilizce Program"a kayıtlar devam ediyor

KKTC'de giderek artan sayıda yabancı dilde konuşan öğrencilerin ve İngilizce dilinde yetkin olmayı arzulayan Türk öğrencilerin uluslararası müfredata olan taleplerini karşılamak için başlatılan "İngilizce Program", küçük yaşta başlayan çocukların, ilkokul sonrasındaki eğitim yaşamlarında kolej sistemine çok daha kolay adapte olmasını sağlayacak.

3 ile 10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanacak "İngilizce Program" kapsamında Türkçe ve Fransızca dışındaki; İngilizce, matematik, bilgisayar, fen, sanat ve tasarım, teknoloji ve tasarım, coğrafya, tarih, müzik, beden eğitimi, ahlak eğitimi gibi bütün dersler İngilizce dilinde olacak.

Yurtdışından gelerek, yaşamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih eden nüfusun her geçen gün arttığına vurgu yapan Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, "Yabancı dilde konuşan öğrencilerin artan yoğunluğunu ve çocuklarının İngilizceye hakim bir şekilde uluslararası eğitim modelleriyle büyümesini arzulayan Türk velilerimizin taleplerini dikkate alarak, iki yıl önce Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu'nda başlattığımız İngilizce Program'ı, Lefkoşa ve Girne kampüslerimizde de uygulama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu İlkokulu İngilizce Program Müdür Vekili Deniz Özkan, Britanya'da kullanılan ulusal müfredatı uyguladıkları İngilizce Program'ın iki yıldır Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu'nda devam ettiğini hatırlatarak "Lefkoşa ve Girne kampüslerimizde de uygulamaya koyduğumuz İngilizce Program ile öğrencilerimizin küçük yaşlarda başlayan akademik yolculuğunda en iyi GCSE ve A Level sonuçlarına ulaşmalarına olanak sağlayacak bilgi ve becerileri geliştirmelerini hedefliyoruz" dedi.