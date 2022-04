İngiltere’de Şu An Saat Kaç? İngiltere Türkiye Farkı İle Londra’da Saat Kaç?

İngiltere'de şu an saat kaç sorusu, İngiltere'ye ticari, iş, eğitim ya da gezi amacıyla giden her insan için önemini kaybetmeyen bir sorudur. İnsanların bulunduğu ülkelerin saat farkını her zaman bilmeleri çok mühim bir konudur, aksi halde ne amaçla olursa olsun gittikleri ülkelerde günlük aktiviteleri yahut işlerin tümünü zamanında gerçekleştirme olanaklarını kaybedebilirler. İngiltere ve Türkiye arasındaki mesafe uçak yolculuğu ile yaklaşık 4 saattir. Bir ada ülkesi olan İngiltere ile Türkiye arasında, Dünya coğrafyası üzerinde bulundukları konumları dolayısıyla saat farkı bulunmaktadır. İngiltere ile Londra arasında 2 saatlik saat farkı bulunmaktadır. Türkiye İngiltere'den 2 saat daha öndedir. İngiltere ve Türkiye arasındaki 2 saatlik saat farkını bilmek, yolculuklar sonrasında hayatı daha kolay kılacaktır.

İngiltere'de Saat Kaç?

İngiltere bir ada ülkesidir ve Büyük Britanya adasının merkezindedir. Bulunduğu coğrafi konum olarak Avrupa Kıtası'na bağlanan tek kısmı, insan eli ile sonradan yapılmış olan Manş Tüneli'dir.

Ülkelerin arasındaki saat farklılıkları, farklı enlemler, boylamlar ve meridyenler gibi etkenlere bağlıdır. 49 °-59 ° enlemi ve 8 °-2 ° boylamı arasında olan İngiltere ise Türkiye'den 2 saat daha geridedir. Örneğin İngiltere'de saat 20:30 ise Türkiye'de saatler 22:30 olarak görülmektedir. Türkiye İngiltere'den 2 saat önde gitmektedir.

İngiltere Türkiye Saat Farkı

Başlangıç meridyeninin geçtiği yer olarak kabul edilen Greenwich, İngiltere topraklarında yer almaktadır. İngiltere, Türkiye'ye konumla, Dünya üzerinde daha Batı bölgede yer almaktadır. Daha Doğu'da kalan Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı ise 2 saattir. İngiltere'de saat 20:30 ise Türkiye'de saat 22:30 olacaktır. İngiltere Türkiye'den 2 saat daha geridedir.

İngiltere Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

İngiltere ve Türkiye arasında 2 saat fark vardır. Türkiye'ye göre daha Batı'da konumlanan İngiltere, Türkiye'den 2 saat geridedir. İki ülke arasında gece-gündüz gibi büyük bir zaman farkı bulunmamakla birlikte, saat farkının kısa olması sebebi ile neredeyse günlerin; sabah, öğle ve akşam bölümleri iki ülkede de 2 saat fark ile yaşanmaktadır.

Londra'da Saat Kaç?

Dünya ülkelerinin resmi saatlerini başkent şehirlerine göre ayarladıkları gibi, İngiltere'de de resmi saat Londra'ya göre biçimlendirilmiştir. Londra ile Türkiye (Ankara) arası saat farkı 2 saattir. Londra'da saatler 21:00'yi gösterdiğinde, Türkiye'de saatler 23:00'ü göstermektedir.