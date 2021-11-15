Kişilerin kendilerini doğru ve etkili bir şekilde ifade etmeleri için kullandıkları kelimelere ve kelimelerin çeşitliğine dikkat etmesi gerekir. Bu yüzden kullanılan kelimelerin anlamı, kökeni ve aş anlamlıları sık sık araştırılan konuların arasında yer alır. Anlamı ve eş anlamı merak edilen kelimelerden biri de ıssızdır. Issız kelimesi günlük konuşmalar içerisinde sıkça kullanılsa da anlamı ve kökeni merak edilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Issız eş anlamlısı nedir? Issız kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili merak edilen her şeyi bulabilirsiniz.

Issız kelimesinin anlamı

Bir sıfat olarak da kullanılabilen ıssız kelimesinin farklı anlamı vardır. Bir yeri, durumu ya da kişinin durumunu tanımlamak için ıssız kelimesi hem edebi eserlerde hem de günlük konuşmalarımızda sıklıkla karşımıza çıkar. Türk Dil Kurumu'nda göre ıssız kelimesi kimsesi bulunmayan yalnız kişileri tanımlamak için kullanılırken aynı zamanda tenha bir durumu ya da kimsenin olmadığı sessiz ve sakin yerleri de tanımlar.

Issız kelimesinin eş anlamlısı

Kimsesi bulunmayan, yalnız olan kişi, tenha, kimsenin olmadığı sessiz ve sakin yer olarak Türk Dil Kurumu'nda tanımlanan ıssız kelimesinin farklı eş anlamlı kelimeleri bulunur. Bunları kuytu, tenha, yalnız olarak sıralayabiliriz. Bu kelimeler her ne kadar farklı yazılışlara sahip olsa da cümle içerisine ıssız kelimesi ile aynı görevi görür.

Issız kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Gittikleri kamp alanı o kadar ıssızdı ki gece korktular.

Issız bir köşede annesinin gelip onu almasını bekledi.

Rahat bir şekilde kitap okumak için herkesten uzak, ıssız bir yer aradı.

Ormanların ıssızlığı onu her zaman ürkütüyordu.

Issız kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım