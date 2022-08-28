İşte çocuk dostu kitaplar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara yönelik hazırladığı kitap listesine gençlere yönelik kitapları da dahil ederek, internet sitesinden bin 93 kitaptan oluşan yeni bir liste paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, listedeki kitapların, "evrensel ahlak kurallarına ve milli-manevi değerlere aykırı olup olmadığı, ırkçılığı teşvik eden düşmanca anlatım ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, şiddet içerip içermediği, şiddeti çözüm olarak gösterip göstermediği, müstehcenlik ve cinsel istismar olup olmadığı, hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi davranış modellerini özendirip özendirmediği" gibi kriterlere göre ön elemeden geçirildiğinin altını çizdi. Yanık, ön elemeden geçen kitapların da ayrıca Değerlendirme Formu'ndaki fiziksel ve içerik kriterlerine göre yeniden incelendiğini belirtti. Liste, Bakanlık bünyesinde uzmanlardan oluşan 19 kişilik komisyon tarafından hazırlandı. Heyet 6 üniversiteden de görüş aldı.LISTEDEKI kitaplar arasında Lewis Carrol'un Alice Harikalar Diyarında, Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar, Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık, Antoine de Saint-Exupery'nin Küçük Prens, Jonh Steinbeck'in İnci, Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Susanna Tamaro'nun Atla Bart, Hasan Aycın'ın 40 Hadis 40 Çizgi, Sevim Ak'ın Gemici Dedem, Şermin Yaşar'ın Dedemin Bakkalı-Çırak eserleri de yer alıyor. Ailelere rehberlik etmek amacıyla oluşturulan listedeki kitaplar, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında olan çocuklar için oluşturulan kitaplıklarda da var. liste Bakanlığın https://www. aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostukitap- listesi/ adresinden paylaşıldı.