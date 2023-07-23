İzmir ’den yükselen değer

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2018'de başlayan İzmir Bakırçay Üniversitesi gerek eğitim faaliyetleriyle gerekse ürettiği projelerle Ege'den yükselen bir değer oldu. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin eğitim stratejisi, girişimcilik, ARGE yapılanması ve toplumsal sorumluluk prensipleri çerçevesinde profesyonel bir ekip tarafından kurgulandı ve projelendirildi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş üniversitenin kuruluş misyonunu ve hedeflerini şöyle anlattı:Üniversitelerin üç ana görevi vardır. Bunlardan ilk görevi olan lisans ve lisansüstü eğitim konusunda akredite programlara hazırlık yapılmış, bölgemiz ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli meslek sahiplerinin yetiştirilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan alanlarda lisansüstü eğitim programları aracılığı ile uzman kadroların yetiştirilmesi ve iş hayatının ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet veren sürekli eğitim merkezinin faal olarak çalıştırılması hususuna da önem verilmektedir.Üniversitelerin ikinci görev başlığı, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda proje çalışmalarıyla Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektir. Üniversitemiz bu açıdan sağlık temalı bir üniversite yapılanması çerçevesinde inşa edilmekte, lisans ve lisansüstü programlar da bu hedefe destek verecek şekilde hazırlanmaktadır.Üçüncü görev başlığı olarak da sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal projelerde yer alma ve sosyokültürel katkı sunma görevleri tanımlanabilir. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin eğitim stratejisi, bu üç temel görevin profesyonel bir ekip tarafından kurgulanması ve projelendirilmesidir.İzmir Bakırçay Üniversitesi gerek akademik ve idari kadrosu gerekse ülkemiz gençliğine sunacağı farklı eğitim atmosferi ile İzmir'in yükseköğretimdeki öncü kuruluşu ve gülen yüzü olacaktır. Eğitimde toplam kalite anlayışı ile yürütülecek eğitim programlarının yanı sıra sportif, sanatsal ve kültürel olanaklarla birlikte mesleki yeterlilikler açısından ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne farklı bir yaklaşım benimsenmiştir.Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizin, nitelikli insan yetiştirme projesi sonunda, mesleki eğitimleri yanında kişisel gelişimlerini de tamamlamış, etik ve ahlaki değerlere sahip, liderlik ve yöneticilik vasfı kazanmış olarak iş arayan değil, işveren özellikleriyle mezun olmalarını diliyoruz.