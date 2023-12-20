Kadıköy Anadolu Lisesinden Marmaris’e Hatıra Ormanı

Marmaris Bördübet'te, 21 Haziran 2022'de meydana gelen ve Değirmenyanı'nda kadar uzanan yangından dolayı 4 bin hektarlık ormanın kül olduğu bölgede ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Kadıköy Anadolu Lisesi GönüllüKAL Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri, okul idarecileri ve danışman öğretmenlerinin rehberliğinde, 3. KAL Hatıra Ormanını KAL 100. YIL Cumhuriyet Ormanı başlığıyla Muğla Marmaris'te Orman Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kadıköy Anadolu Lisesinin martıları, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Hisarönü İşletme Şefliği ekipleri tarafından Kürardı mevkiinde uygulamalı olarak fidan dikimi gösterildi. Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri 'Yeşerten Gönüller' mottosu, 'Bir can, bir fidan, bir orman!' sloganıyla fidanları toprakla buluşturdu. Ekinlik kapsamında 1955 fidan dikildi. Güzel havada, neşeli bir ortamda okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler bu dikimde Orman Genel Müdürlüğü personeline eşlik etti. Kadıköy Anadolu Lisesi ekibi Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek fidan dikim etkinlikleri hakkında Kaymakam Bey'i bilgilendirerek hediyelerini takdim etti.

AMAÇ DUYARLILIK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Okul Müdürü Ali Fuat Güney, okul olarak Marmaris'te bulunmaktan, böyle güzel ve anlamlı projeyi gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. Güney, "Bu bölgelerdeki elim yangınlardan sonra gençlerimiz harekete geçerek tüm okul ve velilerimizde farkındalık oluşturma çalışmaları başlattılar. Yardım kampanyasının yanında konferans ve eğitimlerle farkındalık ve duyarlılıklar artırılmaya çalışıldı. Bu vb birçok muhteşem çalışmayı gerçekleştiren GönüllüKAL öğrencilerimi, kıymetli kulüp başkanlarımızı, kulüp danışman Öğretmenlerimizi, onlara her türlü desteği esirgemeyen müdür Yardımcımı tebrik ediyor, hepsini canı gönülden kutluyorum. Bugün burada fidan dikimimize müsaade eden, yardımcı olan Kaymakamlıklarımıza, İl ve İlçe Milli Eğitimin Müdürlüklerimize, Orman Genel Müdürlüğümüze ve İlçemizin idari yetkililerine çok teşekkür ederiz" dedi.

57 SOSYAL ERKİNLİK KULÜBÜ

Ali Fuat Güney, "Öğretim kadar eğitim de önemlidir. Eğitim uygulamalarla içselleştirilmiş ve davranışa dönüşür. Okulumuzda ayrı alanlarda faaliyetler yapan 57 kulübümüz var; sanatta, sporda, sosyal faaliyetlerde, kültürde, bilişimde, uluslararası ve ulusal düzeyde faaliyet yapan bu kulüplerimizin hepsi de çok aktif ve duyarlı hareket etmektedirler. Geleceğimiz olan bu gençliğimize güveniyor, hepsini tebrik ediyoruz" dedi.

Kulüp Danışman Öğretmeni Tuba Kurt, GönüllüKAL Kulübü öğrencileriyle büyük gurur duyduklarını, tüm okullara örnek olacak şekilde bu faaliyeti büyük bir heyecanla sürdürdüklerini söyledi.