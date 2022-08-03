Kadim kentin modern üniversitesine davetlisiniz

Öğrencilerin geleceklerinin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan doğru üniversite ve bölüm- meslek seçimlerinde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 2007 yılında kurulan Mezopotamya'nın kalbinden dünyaya açılan genç ve dinamik bir üniversite olarak öğrencilere Mardin Artuklu Üniversitesinin sunduğu ayrıcalıklı eğitimden faydalanmalarını tavsiye etti. Tarihsel süreç içerisinde çok sayıda bilgin ve âlim yetiştiren Mardin'in dünyanın ilim başkentleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kültürel ve mimari özellikleriyle medeniyetler mozaiği olan, tarihsel hafızayı sürekli diri tutan, açık hava müzesi özelliği gösteren bir kentin kadim tarihi üzerine inşa edilen Mardin Artuklu Üniversitesi'nin; 2 Enstitü, 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Rektörlüğe Bağlı Bölüm, 16 Araştırma ve Uygulama Merkezinde öğretim hizmetleri ile bilimsel faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu ve 14 bin 264 aktif öğrencisi bulunduğunu belirtti.Türkiye'de ve dünya akademisinde güçlü bir Sosyal Bilimler+ 5T vizyonu ile kurumsal vizyonunu sürekli geliştiren bir üniversite olarak "ahlak, bilgi, üretim" denklemlerinde ilerlediklerini ifade eden Özcoşar, sosyal bilimlerin yanında Tıp, Turizm, Tarım, Tasarım ve Ticaret odaklarından oluşan yeni bir vizyon çerçevesinde girişimci ve inovatif bir üniversite modeliyle; şehirleşmeden eğitime, sanayiden tarıma, sağlıktan turizme pek çok alanda, bulunduğu coğrafyaya ve ülkemize katkı sunduklarını söyledi. Lisans, ön lisans, meslek yüksekokulları, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 143 alanda öğrenci yetiştirdiklerini ifade eden Özcoşar, "Sağlık alanında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO ve 30 Nisan 2021 tarihinde kurulan Tıp Fakültemiz, Sosyal Bilimler alanında Türkiye'de beş dilde (Kürtçe, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Süryanice) eğitim veren tek fakülte olan Edebiyat Fakültemiz, uluslararasılığa dayalı İngilizce ve Arapça eğitimlerin yer aldığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, Güzel Sanatlar Fakültemiz, % 100 Arapça eğitim veren İslami İlimler Fakültemiz, her yıl MİMED ödülünü kimselere kaptırmayan Mühendislik - Mimarlık Fakültemiz, Turizm alanında en prestijli kurumlardan olan Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü'ne (European Institute of Cultural Routes) Türkiye'den üye olabilen ilk fakülte olma özelliğinin yanı sıra alanında çok sayıda yüksek lisans ve doktora programına sahip Turizm Fakültemiz, Telkâri başta olmak üzere kültürel değerlere akademik bir soluk kazandırarak dünyaya açılmasını sağlayan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültemiz, 39 Yüksek Lisans ve 9 Doktora Programı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitümüz mevcut. Ön lisans düzeyinde ise üniversitemizde 8 meslek yüksekokulumuz ile bilginin üretime dönüşmesi ve sanayi işbirliklerinin etkili hâle gelmesi için kuramsal bilgiyi pratikle buluşturan nitelikli bilimsel çalışmalar yaparak aktif olarak öğrencilerimizin sahada rol almasını sağlıyoruz" dedi.Kendi coğrafyasının zengin ilmi ve kültürel sermayesini merkeze alan ilim- irfanhikmet denklemlerinde öğrenci yetiştirmeyi gaye edinen bir üniversite olduklarını ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar öğrenci odaklı çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak söyle dedi:" Türkiye'de ilk kez Öğrenci Rektör Danışmanı uygulamasını devreye alarak üniversitemizin bir parçası olan öğrencilerimizi yönetimin bir parçası haline getirerek öğrencilerimizin bir iç paydaş olarak karar süreçlerinde daha etkin yer almasını sağlıyor ve üniversitemizin iç iletişimi de geliştiriyoruz. Artuklu AYP Programını devreye alarak Türkiye'deki tüm üniversitelere örnek olacak bir çalışmaya da imza attık. Özgür, özgün ve özne akademisyenler yetiştirmek amacıyla üniversitemizin lisans öğrencilerinden istekli olanlara akademik açıdan rehberlik etmek, düşünme, araştırma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirerek onların disiplinler arası bir yaklaşımla kendi alanlarında nitelikli birer akademisyen olarak yetişmelerini sağlıyor, yabancı dil yetkinliğini geliştirme noktasında doğu ve batı dillerinden en az iki yabancı dil öğrenimini hedef alan, temel teorik bağlamları olabildiğince derinlemesine inceleyerek araştırmalarına imkân sunan özel bir eğitim imkânı sunuyoruz.Devlet tarafından verilen bursların yanında üniversitemizin sunduğu yemek bursu, vakıf bursları ve iş insanlarının verdiği burslar ile öğrencilerimizin sorunsuz eğitim hayatı sürmelerini sağlıyoruz. Öte yandan Erasmus ve Mevlana eğitim programlarımız kapsamında öğrencilerimize yurt dışı staj imkânı, Mardin Organize Sanayi içerisinde uygulamalı eğitim veren meslek yüksekokulumuz ile deneyimli mezuniyet imkanı, Kariyer Uygulama Merkezimizin destekleriyle staj sonrası iş fırsatları, Sürekli Eğitim Merkezimiz ile kültür, sanat, spor ve dil gibi bir çok alanda sertifikalı eğitim imkanları, Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birine sahip olan Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 102.618 kitap, 24.691 E-kitap, 16 veri tabanına erişebilirlik gibi imkanlarla öğrencilerimizi hayata donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz" dedi.