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Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:16 Son Güncelleme: 26.11.2021 11:21

Kadına şiddet HKÜ’de konuşuldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kadına şiddet HKÜ’de konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde kadına yönelik şiddet konuşuldu.

Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen panel, HKÜ Hukuk Fakültesi Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, ikincisi gerçekleştirilen etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu etkinliklerin kamuoyunun farkındalığını artırırken toplumun aydınlanmasını da sağlayarak büyük fayda sağladığını söyledi.

Panelde Dr. Öğretim Üyesi Ali Tanju Sarıgül 'Kadına Yönelik Yeni Bir Suç: Israrlı Takip', Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Aydın 'Dünya'da ve Türkiye'de Kadın', Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurtoğlu 'Türk Kültüründe Kadın' ve Prof. Dr. Yaşar Özbay 'Kadın Olmak Zor Zanaat: Kadın ve Yılmazlık' konularını ele alırken, moderatörlüğü Dr. Öğretim Üyesi Eda Dineri üstlendi.

Panelin sonunda HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola panelistlere çiçek takdim etti.

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Kadına şiddet HKÜ’de konuşuldu
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