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Giriş Tarihi: 11.10.2021 17:09

Kainat eş anlamlısı nedir? Kainat kelimesinin eş anlamlısı

Kainat eş anlamlısı nedir? Kainat kelimesinin eş anlamlısı

Kainat kelimesi bütün yaratılmış olanları anlatmak adına kullanılan bir kelimedir. Duyu ve akıl yoluyla kavranabilen, yaratan dışındaki tüm varlıkları kapsayan bir sözcüktür. Kainat kelimesinin eş anlamlı karşılıkları da bulunmaktadır. Peki, kainat eş anlamlısı nedir?

Kainat kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir ve varolanlar, tüm varlıkar, evren anlamlarına gelmektedir.

KAİNAT KELİMESİNİN ANLAMI

Kainat kelimesi TDK'ya göre; evren, dünya ve herkes anlamlarına gelmektedir. Kainat, TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki tanımına göre; Duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen veya mevcudiyeti düşünülebilen, Allah'ın dışındaki varlık ve olayların tamamını ifade etmektedir.

KAİNAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kainat kelimesinin birkaç farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar; evren, kozmos, alem kelimeleridir. Dünya ve cihan kelimeleri de kainat yerine kullanılabilmektedir.

KAİNAT KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Kainatta her şeyin bir düzeni vardır.
  • Evrendeki eksiksiz düzen birçok insanı kendine hayran bırakmıştır.
  • Kozmosda hala çözülmemiş nice sırlar vardır.
  • Bu alemde onun kadar düzgün insan tanımadım.
  • Dünyanın pek çok yerinde inşalar açlıkla mücadele ediyor.
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Kainat eş anlamlısı nedir? Kainat kelimesinin eş anlamlısı
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