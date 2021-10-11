Kainat eş anlamlısı nedir? Kainat kelimesinin eş anlamlısı

Kainat kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir ve varolanlar, tüm varlıkar, evren anlamlarına gelmektedir.

KAİNAT KELİMESİNİN ANLAMI

Kainat kelimesi TDK'ya göre; evren, dünya ve herkes anlamlarına gelmektedir. Kainat, TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki tanımına göre; Duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen veya mevcudiyeti düşünülebilen, Allah'ın dışındaki varlık ve olayların tamamını ifade etmektedir.

KAİNAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kainat kelimesinin birkaç farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar; evren, kozmos, alem kelimeleridir. Dünya ve cihan kelimeleri de kainat yerine kullanılabilmektedir.

KAİNAT KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER