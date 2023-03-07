Kalyon Holding’den depremzedelere eğitim desteği

KALYON Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Gaziantep'teki Kalyon Konteyner Kent'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) işbirliğiyle eğitim programları hazırladı. "Mutluluk Çadırı", "Üreterek İyileşiyorum Programı" ve "Eğitimi Destekleme Kursları"yla ailelerin yeniden hayata bağlanması, psikolojik travmaların aşılması, bölge halkının iş gücüne katılımı ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amaçlanıyor. Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar önceki gün başladı. Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek 'Psikoloji Konuşmaları' yapılacak. HKÜ bünyesindeki klinik psikologlar ve doktorların gerçekleştireceği konuşmalar ve sohbetlerle depremden etkilenen çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor.Üreterek İyileşiyorum" etkinliği kapsamında atölyeler ve eğitimler düzenleyecek olan HKÜ, "Kooperatifçilik Hakkında Genel Bilgiler", "Konserve Yapım Atölyesi", "Marka ve Pazarlama" ve "İletişim Becerileri" derslerini gerçekleştirecek. Katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek. Kalyon Konteyner Kent'te kalan öğrenciler için HKÜ tarafından lise ve üniversiteye hazırlık kursları da veriliyor.