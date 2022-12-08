Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak

"Yetenek Her Yerde" mottosuyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı, 8-9 Mart 2023 tarihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fuara 40 bin gencin katılması bekleniyor. İstihdam ve staj konularında fırsat eşitliği sunmak üzere, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşların, kariyerlerine yön vermek isteyen gençlerle doğrudan buluşmasını sağlayacak İpekyolu Kariyer Fuarı'nda, mülakat ortamlarının yanı sıra çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, paneller, atölye çalışmaları, simülasyon programları ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşiler de yer alacak. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, öğrencilerin kariyer planlamalarını bilinçli yapmalarını sağlayacak İpekyolu Kariyer Fuarı'na tüm gençleri beklediklerini dile getirdi. Fuara yetenekkapisi. org adresinden kayıt yaptırılabiliyor.