Kariyer sınavı en objektif değerlendirme biçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında başlayan uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamakları sınavına ilişkin bazı çevrelerin yürüttüğü eleştirilere karşın akademik çevreler uygulamanın son derece yerinde olduğu noktasında birleşiyor. Öğretim üyeleri, uygulamanın dünyadaki karşılığını ve kariyer basamaklarını anlattı:
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen:
Sınavın uygun olacağını düşünüyorum. Başarılı olan öğretmenlerin özlük ve maddi durumlarında iyileşme olacak. Bu da öğretmenlere kıymet verildiğinin bir göstergesi. Bir diğeri de lisans ve doktora yapanların sınavdan muaf tutulması.
Marmara Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Öztürk
: Kariyer sistemi her meslekte var. Sınavlara girerek yükseliyoruz. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için yapılmış bir düzenleme. En objektif değerlendirme biçimi olduğu için sınav tercih edildi. Bu karar tek başına alınmış bir karar değildi. Milli Eğitim Şûrası'ndaki tavsiye kararıydı, büyük bir tezahüratla karşılanmıştı.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
: Öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini destekleyecek bir yapı kurulmalı. Kuşak arası fark iki kardeş arasında bile oluyor. Bu nedenle öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekir.
KARİYER SINAVI 19 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ÖĞRETMENLERİN kariyer sınavı 19 Kasım'da yapılacak, sonuçlar 12 Aralık'ta duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim-öğretim tazminatından yararlandırılacak. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen bulunuyor.