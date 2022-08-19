Kariyer sınavı en objektif değerlendirme biçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında başlayan uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamakları sınavına ilişkin bazı çevrelerin yürüttüğü eleştirilere karşın akademik çevreler uygulamanın son derece yerinde olduğu noktasında birleşiyor. Öğretim üyeleri, uygulamanın dünyadaki karşılığını ve kariyer basamaklarını anlattı:Sınavın uygun olacağını düşünüyorum. Başarılı olan öğretmenlerin özlük ve maddi durumlarında iyileşme olacak. Bu da öğretmenlere kıymet verildiğinin bir göstergesi. Bir diğeri de lisans ve doktora yapanların sınavdan muaf tutulması.: Kariyer sistemi her meslekte var. Sınavlara girerek yükseliyoruz. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için yapılmış bir düzenleme. En objektif değerlendirme biçimi olduğu için sınav tercih edildi. Bu karar tek başına alınmış bir karar değildi. Milli Eğitim Şûrası'ndaki tavsiye kararıydı, büyük bir tezahüratla karşılanmıştı.: Öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini destekleyecek bir yapı kurulmalı. Kuşak arası fark iki kardeş arasında bile oluyor. Bu nedenle öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekir.ÖĞRETMENLERİN kariyer sınavı 19 Kasım'da yapılacak, sonuçlar 12 Aralık'ta duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim-öğretim tazminatından yararlandırılacak. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen bulunuyor.