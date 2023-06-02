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Giriş Tarihi: 2.6.2023 13:24 Son Güncelleme: 2.6.2023 13:28

Kepler havaya mezuniyet coşkusu

Fen ve Anadolu Lisesi bölümlerinden mezun olan öğrenciler, okul kampüsünde düzenlenen törende diplomalarını aldı. Adana Final Okulları Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi bölümlerinden mezun olan öğrenciler için okul kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi. Törenlere Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Adana Final Okulları Genel Müdürü M. Turhan Orhan’ın ve okul yöneticilerinin yanı sıra, Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bestami Tezcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kasım Kılıç, Ağır Ceza Hakimi Adnan Budak, ile çok sayıda davetli katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kepler havaya mezuniyet coşkusu

Adana Final Okulları Genel Müdürü M. Turhan Orhan konuşmasında mezun öğrencilere bundan sonraki yaşamları için önemli tavsiyelerde bulundu. Eğitim sevdasıyla çıktıkları yolda, geleceğimizin teminatı olan nesilleri yetiştirmek için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem ise, "Eğitim sektöründeki 43. yılımda Adana Final Okulları'nın 13. mezuniyetini kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Tören Türk Bayrağı ve Final Okulları Flamalarının devir teslimi, Final Andının okunması ve mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesiyle devam etti. Heyecanlı anlara sahne olan mezuniyet törenlerinde gelenek olduğu üzere Adana Final Fen ve Anadolu Lisesi'nden 13, Adana Final Ortaokulu'ndan ise 11 öğrenci birinci olarak mezuniyet kütüğüne plakalarını çaktı. Dereceye giren diğer öğrencilere plaketlerinin verilmesi ile kepler havaya atılarak mezuniyet coşkusu yaşandı.

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Kepler havaya mezuniyet coşkusu
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