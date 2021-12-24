Kimyasal Enerji Nedir? Kimyasal Enerji Özellikleri, Türleri, İşleyişi Ve Örnekleri

Kimyasal enerji, doğallıkla kesin bir bağı olmayan enerji türüdür. Yani pil, ampul gibi insan yapımı cisimlerde bulunmaktadır ve bu cisimlerin tepkimesi esnasında ortaya çıkar. Kimyasal enerji, kendiliğinden bulunan bir enerji değildir, aksine, madde ile direkt olarak bir teması bulunur. Kimyasal enerjinin mantığını kavramak çok da zor değildir. Sizler için bu içeriğimizde kimyasal enerjiyi detaylarıyla ele aldık.

Kimyasal Enerji Nedir?

Pil, ampul gibi doğal olmayan, aksine kimyasal olan maddelerin tepkime sırasında gösterdiği değişimin kendisiyle kimyasal enerji açığa çıkmaktadır. Burada yatan potansiyel enerji kimyasal enerjidir. Madde içerisinde yer alan atomların herhangi bir sebep ile tepkimesi sonucu bahsedilen kimyasal enerji açığa çıkar.

Kimyasal Enerji Özellikleri

Öncelikle madde ile doğrudan bağlantısı vardır. Madde içerisinde yer alan atom ve moleküllerin yapısı veya bağları değiştiğinde kimyasal enerji ortaya çıkar, yani bir ampulü kapatıp açmak kimyasal enerjiyi açığa çıkartmaz. Çünkü bu o ampulün doğal seyridir. Ancak o ampulün ateş içerisinde atılması ve burada yanması sonucu oluşan tepkime kimyasal enerjiyi açığa çıkartır. Bu tarz açığa çıkmalar ısı ve ışık gibi bir başka etmenin müdahalesi ile oluşur. Kısacası kimyasal enerji, birtakım kimyasal maddeler içerisinde yer alan ancak açığa çıkmak bir tepkimeye ihtiyaç duyan, bu tepkimeyi de kendiliğinden değil ancak bir başka etmen ile oluşturan potansiyel enerjidir.

Kimyasal Enerji Türleri

Kimyasal enerjinin 5 farklı reaksiyon türü vardır.

1.Yanma: Araçların ve enerjinin büyük bir kısmını elde etmek için kullanılır

2.Sentez: İki farklı maddenin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan enerji biçimidir.

3.Basit Kaydırma: Bir madde içerisinde yer alan atom başka bir maddenin içerisinde aktarılır. Buna basit kaydırma denilir.

4.Çift Vardiya: Birbirinden farklı iki maddenin içerisinde bulunan atomlar birbirleri arasında değiştirilir.

5.Ayrışma: Oldukça karmaşık yapıda olan bir maddenin kendisi müdahaleler sonucu daha basit ve anlaşılabilir bir hâle getirilir.

Kimyasal Enerji İşleyişi

Kimyasal enerji birçok madde içerisinde kendisini gizleyen ve açığa çıkmak için bir başka madde tepkimeye girmesi veya bulunduğu maddenin görevinden bağımsız ve olağanın dışında bir durum içerisinde yer alması sonucunda ortaya çıkan potansiyel bir enerjidir.

Ampulün yalnızca yanıp söndüğünü görürüz. Ancak ampul karşı bir ısı ile tepkimeye girdiğinde oluşan patlama içerisinde barınan kimyasal enerjinin kendisini dışarıya bırakmasıdır. Yani kimyasal enerjinin bir başka madde veya etmen olmadan ortaya çıkmadığı bir işleyişten bahsedebiliriz.

Kimyasal Enerji Örnekleri

Tepkime veya tepkimeler sonucu ortaya çıkan ve potansiyel bir enerji türü olan kimyasal enerji için birkaç örnek verelim.

1.Gıda: Yediğimiz yemeklerin temel görevi karnımızı doyurmasıdır. Ancak her yemek içerisinde oksitlenebilen glikoz bulunmaktadır. Bunun vücudumuza girmesi, kendi bünyemizde potansiyel ve açığa çıkmayı bekleyen bir enerji barınması anlamına gelmektedir.

2.Uzaya Yolculuk: Uzaya gönderilen her roketin içerisinde hidrojen ve sıvı oksijen gibi birçok madde bulunmaktadır. Bunlar roketi hareket ettirmek için girdikleri kimyasal reaksiyonlar sonucu enerjiyi doğru yönde uygular.