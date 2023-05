Kırlangıcın Ömrü Ne Kadar? Kırlangıç Kaç Yıl Yaşar?

Kısa bacakları nedeniyle yürüyemeyen bir kuş olan kırlangıcın ömrü ne kadar bilmek isteyenler bulunur. Kırlangıç kaç yıl yaşar sorusuna yanıt arayanlar, ömürlerinin oldukça kısa olduğunu öğrenmelidir. Sevimli görünüme sahip kırlangıçların ömrü kaç yıldır diye araştıranlar için bu kuşlar, en fazla 9-10 yıl yaşam sürer. Ancak kırlangıçların ömrü genellikle çok uzun değildir. Mavi ve siyah tüylere sahip kırlangıçlar nasıl kuşlardır? İşte ayrıntılar…

Kırlangıcın Ömrü Ne Kadar?

Hirundinidae familyasını meydana getiren bir kuş türü olan kırlangıca, dünyanın her yerinde rastlanabilir. Sinek avlayarak beslenir ve çoğunlukla ebabil kuşları ile karıştırılır. Ebabil kuşları aslında dağ kırlangıçlarıdır. Bunlar, her ne kadar Kırlangıçgiller ailesinden olsalar da arada bazı farklılıklar bulunur. Oldukça küçük bir bedene sahip olan kırlangıçların boyları, ortalama olarak 10 ila 23 cm arasındadır. Siyah, koyu mavi, turuncu ve kahverengi tüyleri olabilir, ancak gövdelerinin alt kısmı her zaman beyaz tüylerle kaplıdır. Kısa ve sivri uçlu kanatları, çatallı kuyrukları, kısa gagaları, kısa ve çelimsiz ayakları vardır. Tırnakları sivri olduğu için her türlü zemin üzerinde rahatlıkla durabilirler.

Kırlangıçlar, küçük kanatlarına rağmen oldukça hızlı uçarlar. Çatallı kuyrukları, ani manevralar yapmalarına imkan tanır. Bazıları hariç çoğu kırlangıç, belli bir sürüye ait olmadan yaşar. Her yıl, sonbaharla birlikte günler kısalmaya başlayınca Afrika'ya göç ederler ve ilkbaharda dönerler. Çoğu kırlangıç, hava şartları ve farklı nedenlerden dolayı göç sırasında ölür. Yılda 2 veya 3 kez kuluçkaya yatan kırlangıçlar, 4 veya 5 tane yumurta yumurtlar. Yumurtalar kahverengi ve beneklidir. Bu kuşların ömürleri ise 1 ve 9 yıl arasında değişir.

Kırlangıçların Yuvaları Nasıldır?

Şehirde yaşayan kırlangıçlar, genellikle güvenli olduğunu düşündükleri için çatı altlarına veya saçaklarına, duvarlardaki ve pencerelerdeki oyuklara yuva yapar. Ormanlık bölgelerde yaşayanlar ise ağaç oyuklarını tercih eder. Dişi kırlangıç, yuvanın harcı için çamur, kil, ot ve saman kullanır. Yaklaşık bir hafta içinde tamamlar ve içinde kuluçkaya yatar. Bu kuşların yaptığı yuvalar, diğer türlerinkine kıyasla çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.