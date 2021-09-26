Kıymet Eş Anlamlısı Nedir? Kıymet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan kıymet kelimesini bizim için kıymetli olan her şeyden bahsederken kullanabilmekteyiz. Kıymet kelimesinin 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler kıymet yerine kullanıldıkları zaman cümlede anlam bozukluğuna yol açmazlar. İşte kıymet kelimesinin eş anlamlısı…
KIYMET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu iki kelime cümlede kıymet yerine kullanılabilmektedir. Değer ve önem kelimeleri de kıymet kelimesiyle aynı anlama geldikleri için birbirlerinin yerine kullanılırken anlam bozukluğuna yol açmazlar.
Kıymet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "value" kelimesidir.
KIYMET KELİMESİNİN ANLAMI
Kıymet kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı da "Değer."dir.
KIYMET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
KIYMETİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM