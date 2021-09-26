Kıymet Eş Anlamlısı Nedir? Kıymet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan kıymet kelimesini bizim için kıymetli olan her şeyden bahsederken kullanabilmekteyiz. Kıymet kelimesinin 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler kıymet yerine kullanıldıkları zaman cümlede anlam bozukluğuna yol açmazlar. İşte kıymet kelimesinin eş anlamlısı…

KIYMET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Değer (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Önem (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu iki kelime cümlede kıymet yerine kullanılabilmektedir. Değer ve önem kelimeleri de kıymet kelimesiyle aynı anlama geldikleri için birbirlerinin yerine kullanılırken anlam bozukluğuna yol açmazlar.

Kıymet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "value" kelimesidir.

KIYMET KELİMESİNİN ANLAMI

Kıymet kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı da "Değer."dir.

KIYMET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

"Bir özleyiş ve bir korkudan sonra bayrağın kıymetini ne kadar daha başka ne kadar daha yakından duyuyordum." - Ruşen Eşref Ünaydın

Kıymet verdiklerimizin bize kıymet vermemesi ne denli yaralayıcı

İlişkide iki taraf da birbirinin kıymetini bilmeli.

KIYMETİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM