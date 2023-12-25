KKTC şampiyonu oldular

Yarı finalde Lefkoşa Türk Lisesi'ni 24-23 mağlup ederek finalde Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin rakibi olan Yakın Doğu Koleji finalde rakibini 28-27 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları"nda KKTC şampiyonu olan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı bu sonuçla, 14-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye, Karaman'da düzenlenecek grup karşılaşmalarında da KKTC'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kolej Müdürü Ömer Özkan, "Öğrencilerimizin akademik ve sportif alanlarda elde ettiği başarılar bizlere büyük gururlar yaşattı. Elde ettiğimiz zaferler, öğrencilerimizin, onlara aşıladığımız disiplin, liderlik ve takım ruhu gibi önemli değerleri de benimsediklerini göstermeleri açısından da son derece değerli" dedi.