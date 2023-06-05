KKTC Tıp Öğrencileri Birliği, ülkelerini Estonya’da temsil etti

72'incisi düzenlenen IFMSA toplasında KKTC'yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını belirten MSANC Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek, "Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği olarak üç senedir tam üyesi olduğumuz IFMSA'da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. KKTC'de yaptığımız etkinlik ve projeleri anlatıp dünyanın her yerindeki tıp öğrencilerine çalışmalarımızdan bahsetme fırsatı bulduk. Staj Değişim Fuarında, diğer birliklerle iyi ilişkiler ve güzel bağlar kurduk. Eminiz ki, gün geçtikçe KKTC daha çok değişim öğrencisine ev sahipliği yapacak" dedi.

YDÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise, "Nitelikli eğitimi ve sağladığı uygulama olanakları ile tıp eğitiminde bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline gelen Yakın Doğu Üniversitesi olarak, adada eğitim alan tıp öğrencilerinin uluslararası organizasyonlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmelerini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin Bosna Hersek'in ardından Estonya'da katıldığı IFMSA toplantısında gerçekleştirdiği temsiliyetten mutluluk duyduk. Öğrencilerimizin, uluslararası organizasyonlara katılımının önünü açarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.