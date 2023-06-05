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Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:38 Son Güncelleme: 5.6.2023 10:41

KKTC Tıp Öğrencileri Birliği, ülkelerini Estonya’da temsil etti

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) 151 ülkenin katılımıyla Estonya’da gerçekleştirilen IFMSA toplantısında KKTC’yi temsil etti. Estonya’da düzenlenen ve birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantısında öğrenciler; eğitimlere katılarak dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok tıp fakültesi öğrencileriyle bilgi alışverişinde bulundu. Öğrenciler bu süre içerisinde yaptıkları aktiviteleri, projeleri birbirleriyle paylaşarak staj değişimi fuarına da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve YDÜ Hastanesi’ni tanıtan sunumlar da gerçekleştiren öğrenciler, aynı zamanda kendi çalışmalarını tüm dünyaya duyurma fırsatını yakaladılar.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC Tıp Öğrencileri Birliği, ülkelerini Estonya’da temsil etti

72'incisi düzenlenen IFMSA toplasında KKTC'yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını belirten MSANC Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysu Özbek, "Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği olarak üç senedir tam üyesi olduğumuz IFMSA'da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. KKTC'de yaptığımız etkinlik ve projeleri anlatıp dünyanın her yerindeki tıp öğrencilerine çalışmalarımızdan bahsetme fırsatı bulduk. Staj Değişim Fuarında, diğer birliklerle iyi ilişkiler ve güzel bağlar kurduk. Eminiz ki, gün geçtikçe KKTC daha çok değişim öğrencisine ev sahipliği yapacak" dedi.

YDÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise, "Nitelikli eğitimi ve sağladığı uygulama olanakları ile tıp eğitiminde bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline gelen Yakın Doğu Üniversitesi olarak, adada eğitim alan tıp öğrencilerinin uluslararası organizasyonlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmelerini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin Bosna Hersek'in ardından Estonya'da katıldığı IFMSA toplantısında gerçekleştirdiği temsiliyetten mutluluk duyduk. Öğrencilerimizin, uluslararası organizasyonlara katılımının önünü açarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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KKTC Tıp Öğrencileri Birliği, ülkelerini Estonya’da temsil etti
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